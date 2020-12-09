Пока все спали: вспышки на Солнце, причины странной болезни и Дед Мороз онлайн

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КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидают нашу планету в ночь с 9 на 10 декабря. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

"Причиной станут массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы нашей звезды вечером 7 декабря во время произошедшей здесь вспышки и в настоящее время распространяющиеся по направлению к Земле", — говорится в сообщении.

Первые облака солнечной плазмы придут в околоземное пространство примерно в три-четыре часа утра 9 декабря, а основное ядро выброса достигнет орбиты Земли ближе к полуночи, отмечает РИА Новости.

Ученые говорят, что астрономическое явление вызовет колебания магнитного поля у поверхности Земли. Но есть и хорошие новости: северное сияние можно будет наблюдать на широте Санкт-Петербурга и Мурманска.

Нынешней вспышке на Солнце присвоен минимальный класс - С, до следующего, среднего класса нужна еще треть мощности.

"Можно отметить, что рекордными в истории наблюдения являются вспышки уровня X20, которые превышают по мощности текущее событие более чем в 200 раз", — отмечается в сообщении физиков РАН.

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Причиной недуга, вспышка которого зафиксирована в южном индийском штате Андхра-Прадеш, может быть отравление свинцом и никелем, следы которых найдены в воде и молоке, сообщила канцелярия главного министра штата.

Уже более 500 местных жителей поражены заболеванием, которое вызывает приступы эпилепсии, потерю памяти в течение нескольких минут, внезапные обмороки, головную боль.

На данный момент установлено, что возможной причиной вспышки является свинец. Но данные предварительные, так что специалисты ждут результатов других исследований.

Отмечается, что в штате существует острая проблема нехватки питьевой воды.

По данным местных органов здравоохранения, которые цитирует РИА Новости, всего пострадали 505 человек, более 370 выздоровели, еще 120 остаются в больницах. Помимо этого, 19 человек были направлены в крупные города штатов Виджаявада и Гунтура для получения более серьезной медицинской помощи.

Дедушка Мороз, включи Zoom

Похоже, из-за пандемии даже Новый год сменит формат. Так, в России все больше родителей заказывают услугу "Дед Мороз онлайн".

Один из сервисов по размещению объявлений провел собственное исследование и выяснил, что только 18% россиян готовы пригласить Деда Мороза и Снегурочку домой. Больше половины родителей просто оставят подарки под елкой, а примерно 7 процентов согласны на новый вид общения ребенка с Дедом Морозом и Снегурочкой: в режиме видеоконференции.

Отмечается, что услуга "Дед Мороз онлайн" востребована во многих крупных городах, а предложение виртуальных поздравлений выросло почти в 4 раза, если сравнивать с прошлым годом. Спрос в целом по стране вырос практически на 80%, пообщаться с Дедом Морозом в сети стоит в среднем 1000 рублей, - сообщает ресурс.

Между тем, сохраняется традиция домашнего маскарада: Дедом Морозом на Новый год в каждой пятой российской семье станет кто-то из родственников. Но уже больше трети опрошенных и такое общение не приветствуют, особенно это касается молодых родителей от 25 до 34 лет.

Кроме того, во многих городах исполнители ролей главных новогодних персонажей готовы предъявить справки об отсутствии коронавируса или наличии антител, многие артисты запаслись не только подарками, но и средствами защиты - масками и санитайзерами.

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