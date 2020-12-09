Путин: Россия готова к сотрудничеству на противоэпидемическом направлении

В Петербурге начала работу Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия COVID-19.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Российская Федерация готова взаимодействовать с зарубежными партнерами на противоэпидемическом направлении. Об этом говорится в телеграмме, которую президент России Владимир Путин направил участникам Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям.

"Россия в полной мере готова к самому широкому взаимодействию с зарубежными партнёрами на противоэпидемическом направлении, к обмену накопленным опытом профилактики и лечения. Как известно, в нашей стране в кратчайшие сроки удалось разработать эффективные тест-системы для диагностики нового коронавируса, а также создать и зарегистрировать первые в мире вакцины от COVID-19", - отмечается в телеграмме.

Как подчеркивает российский лидер, результаты совместной работы участников конференции "помогут спасению жизней и защите здоровья граждан".

"Учёные, врачи, сотрудники органов здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб находятся на переднем крае борьбы с крупнейшей за последние десятилетия пандемией, вызванной вирусом COVID-19. Решительного противодействия по-прежнему требуют и другие инфекции, представляющие серьезную опасность для миллионов людей", - добавляется в сообщении.

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Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям проходит 9-10 декабря в Санкт-Петербурге. Она нацелена на укрепление международного сотрудничества по борьбе с инфекцией, развитие научного обмена и национального потенциала стран-партнеров по противодействию инфекционным болезням. Участники мероприятия планируют наметить перспективы ограничения распространения COVID-19.

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