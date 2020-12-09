Россия вошла в первую тройку стран по тестированию на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия занимает одно из ведущих мест в мире по уровню тестирования на COVID-19.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. На международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, которая проходит в Петербурге, глава российского ведомства оценила уровень тестирования на COVID-19 в России и в мире.

Попова сообщила, что Россия находится в первой тройке стран мира по количеству тестов на коронавирус на 1 миллион жителей.

"Чтобы определить, заболел человек или нет, используются очень показательные, важные сегодня методы тестирования, ПЦР-исследования. Российская Федерация здесь находится в первой тройке стран по тестированию, это страны с количеством населения более 10 миллионов человек", – сказала она.

Кроме того, российская система тестирования высоко оценена и востребована в мире. Глава Роспотребнадзора заявила, что Россия поставила уже более 1,3 миллиона тест-систем на COVID-19 в 45 стран.

Также очень высок интерес других государств к российским вакцинам от коронавируса.

"Интерес высокий, и я встречаюсь с коллегами, сегодня у меня состоялось несколько встреч с моими партнерами – главными санитарными врачами, государственными санитарными врачами различных стран. При каждой встрече вопрос о российских вакцинах звучит – интерес очень большой", – заявила Попова.

Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям проходит 9-10 декабря в Санкт-Петербурге. Она нацелена на укрепление международного сотрудничества по борьбе с инфекцией, развитие научного обмена и национального потенциала стран-партнеров по противодействию инфекционным болезням. Участники мероприятия планируют наметить перспективы ограничения распространения COVID-19.

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