В Нагорном Карабахе продолжается операция по разминированию

Саперы Центра гуманитарного разминирования непризнанной НКР совместно с российскими миротворческими силами очистили от взрывоопасных предметов более половины территории Степанакерта и его окрестностей.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. За несколько недель работы после окончания вооруженного конфликта саперам удалось обнаружить и обезвредить в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте и ее окрестностях свыше 15 тысяч боеприпасов.

К работе по разминированию присоединились также сотрудники российского МЧС, находящиеся в регионе с гуманитарной миссией по восстановлению инфраструктуры Нагорного Карабаха, сообщает РИА Новости. О ходе работ рассказал директор Центра гуманитарного разминирования НКР Самвел Месропян.

"Работали Центр гуманитарного разминирования Нагорного Карабаха и Центр разминирования миротворческих сил (РФ). К нам вот только что присоединились саперы МЧС, сегодня первый день. Но с миротворцами мы работаем уже давно, наверное, дней 10-12", – сообщил Месропян.

Он подчеркнул, что в первую очередь руководство республики направило главные силы на разминирование Степанакерта потому, что в городе массово размещают людей из районов, чьи дома были разрушены во время конфликта.

По словам Месропяна, благодаря совместной работе саперов из России и непризнанной НКР на сегодняшний день центральная часть Степанакерта полностью свободна от боеприпасов, которые попали сюда во время недавнего вооруженного конфликта.

"Будем надеяться, что до конца года удастся очистить. Мы должны закончить со Степанакертом, после чего перейти на Мартунинский район, потом – на Мартакертский район… Они очень проблемные. Во-первых, там очень сильно бомбили, во-вторых, они находятся на линии соприкосновения. Будем работать", – заявил Месропян.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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