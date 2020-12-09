Иммунолог рассказал, как снизить опасность заражения коронавирусом

Чаще всего люди взаимодействуют с болезнетворными микроорганизмакми в общественном транспорте, на работе и дома, а не на улице.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Опасность инфицирования коронавирусной инфекцией зависит в немалой степени и от наличия патогенов в воздухе. Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал в эфире радио Sputnik простой способ снизить вероятность заражения.

Специалист отметил, что в закрытых помещениях существенно повышается концентрация опасных патогенов. Поэтому чаще всего люди взаимодействуют с вирусами в общественном транспорте, на работе и дома, а не на улице.

Самый простой способ избежать заражения – снизить эту концентрацию.

Жемчугов считает, что этого можно добиться, увеличив циркуляцию воздуха и мощность вентиляции.

"В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот усилить мощность нужно. Еще необходимо включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений", — сказал врач-иммунолог.

Такие меры нужно предпринимать не только в транспорте, но также и в офисах и дома. Частое проветривание, сопровождаемое влажной уборкой помещения, уменьшат количество патогенов и снизят риск заразиться.

"Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом", – сказал Жемчугов.

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