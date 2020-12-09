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Путин провел совещание по экономическим вопросам.

Путин — о нагрузке на рынок труда в России и безработице в США и еврозоне

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Коронавирус в декабре 2020 (66)
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Люди могут понять трудности в связи с объективными сложностями, сказал российский лидер, но в то же время они оценивают эффективность предпринятых властями мер.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в ноябре на российском рынке труда наметились риски ухудшения ситуации, кабмин при необходимости должен принять дополнительные решения по снижению безработицы к концу 2021 года до уровня 2019 года.

Путин принимает участие в работе саммита Группы двадцати в режиме видеоконференции.
© Sputnik / Алексей Никольский
Путин о глобальной экономике: мир такого не знал со времен Великой депрессии

"Из-за осложнения эпидемиологической обстановки в ноябре вновь наметились риски ухудшения динамики рынка труда", — сказал Путин на состоявшемся в среду совещании по экономическим вопросам.

Глава государства заметил, что рынок труда в России испытывает определенную нагрузку, но безработица в стране ниже, чем в США и еврозоне.

"У нас подросла безработица, было там 4,7%, 4,8%, стало 6,8%, сейчас поменьше уже - 6,3%. Это лучше, чем, скажем, в США, где <...> 8%, а в еврозоне еще выше", — подчеркнул он.

Россияне могут понять снижение доходов в связи с объективными сложностями, которые есть не только в РФ, но и в мире, но граждане концентрируют свое внимание на предпринятых мерах, уверен Путин.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
© Sputnik / Alexey Nikolsky
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в онлайн-формате

"Люди оценивают только наши с вами эффективные либо не очень эффективные, но действия властей", — отметил он.

Глава государства сделал особый акцент на усилиях по стабилизации цен.

"Все принимаемые меры должны быть тщательно изучены. Надо учесть их влияние и на текущую работу бизнеса, и на его планы по развитию. И, конечно, самое главное - это интересы и благополучие наших граждан. Поэтому все решения должны быть сбалансированными и, еще раз хочу это подчеркнуть, своевременными", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (66)

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