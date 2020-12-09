Путин — о нагрузке на рынок труда в России и безработице в США и еврозоне

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в ноябре на российском рынке труда наметились риски ухудшения ситуации, кабмин при необходимости должен принять дополнительные решения по снижению безработицы к концу 2021 года до уровня 2019 года.
"Из-за осложнения эпидемиологической обстановки в ноябре вновь наметились риски ухудшения динамики рынка труда", — сказал Путин на состоявшемся в среду совещании по экономическим вопросам.
Глава государства заметил, что рынок труда в России испытывает определенную нагрузку, но безработица в стране ниже, чем в США и еврозоне.
"У нас подросла безработица, было там 4,7%, 4,8%, стало 6,8%, сейчас поменьше уже - 6,3%. Это лучше, чем, скажем, в США, где <...> 8%, а в еврозоне еще выше", — подчеркнул он.
Россияне могут понять снижение доходов в связи с объективными сложностями, которые есть не только в РФ, но и в мире, но граждане концентрируют свое внимание на предпринятых мерах, уверен Путин.
"Люди оценивают только наши с вами эффективные либо не очень эффективные, но действия властей", — отметил он.
Глава государства сделал особый акцент на усилиях по стабилизации цен.
"Все принимаемые меры должны быть тщательно изучены. Надо учесть их влияние и на текущую работу бизнеса, и на его планы по развитию. И, конечно, самое главное - это интересы и благополучие наших граждан. Поэтому все решения должны быть сбалансированными и, еще раз хочу это подчеркнуть, своевременными", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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