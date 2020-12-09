Украина переходит на строгий карантин со второй недели нового года

По словам премьера Дениса Шмыгаля, этот период можно назвать "зимними каникулами" ради безопасности граждан. После этого до конца зимы страна вернется в режим общенационального карантина и чрезвычайной ситуации.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Правительство Украины на внеочередном заседании приняло решение ввести усиленные карантинные меры из-за COVID-19 с 8 по 24 января.

Также кабинет министров продлил общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля. Ранее эти меры действовали до конца текущего года.

В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов продолжится. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также ограничения затронут работу любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.

Посещать торговые центры можно будет только для покупки товаров первой необходимости, к которым, в соответствии с решением, относятся продукты, лекарства, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо.

Заведения общественного питания будут работать исключительно в режиме "на вынос", работа ресторанов в гостиницах ограничивается.

При этом продолжат функционировать общественный транспорт, банки, почты, СТО, ветклиники, АЗС и гостиницы. Парикмахерские и салоны красоты можно будет посещать только по предварительной записи. Запрет не коснется производства фильмов.

Из-за пандемии коронавируса украинское правительство ввело общенациональный карантин 12 марта, 11 мая часть мер отменили. Позже карантин продлили до конца этого года.

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