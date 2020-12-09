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Карантин в Киеве.

Украина переходит на строгий карантин со второй недели нового года

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (66)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201209/32831428/ukraina-perekhodit-na-strogiy-karantin-so-vtoroy-nedeli-novogo-goda.html

По словам премьера Дениса Шмыгаля, этот период можно назвать "зимними каникулами" ради безопасности граждан. После этого до конца зимы страна вернется в режим общенационального карантина и чрезвычайной ситуации.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Правительство Украины на внеочередном заседании приняло решение ввести усиленные карантинные меры из-за COVID-19 с 8 по 24 января.

Также кабинет министров продлил общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля. Ранее эти меры действовали до конца текущего года.

В период действия жестких карантинных ограничений будут закрыты школы и вузы, при этом работа детских садов продолжится. Запрещается проведение каких-либо массовых мероприятий. Также ограничения затронут работу любых рынков. Работа развлекательных заведений запрещена полностью. Закроются учреждения культуры.

Посещать торговые центры можно будет только для покупки товаров первой необходимости, к которым, в соответствии с решением, относятся продукты, лекарства, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо.

Аэропорт.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Заведения общественного питания будут работать исключительно в режиме "на вынос", работа ресторанов в гостиницах ограничивается.

При этом продолжат функционировать общественный транспорт, банки, почты, СТО, ветклиники, АЗС и гостиницы. Парикмахерские и салоны красоты можно будет посещать только по предварительной записи. Запрет не коснется производства фильмов.

Из-за пандемии коронавируса украинское правительство ввело общенациональный карантин 12 марта, 11 мая часть мер отменили. Позже карантин продлили до конца этого года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (66)

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