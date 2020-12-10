Белоруссия ограничит выезд из страны из-за COVID-19

Постановление белорусского Совета министров устанавливает ограничения на выезд через наземные КПП, въезд в страну по-прежнему разрешен, однако прибывающие обязаны находиться 10 дней в самоизоляции.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Правительство Белоруссии в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции решило временно приостановить выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска.

Соответствующее постановление было опубликовано в четверг на национальном правовом интернет-портале страны.

"Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь", – говорится в документе.

В постановлении также уточняется, что речь идет об автодорожных, железнодорожных, речных пунктах пропуска через границу. Решение вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Иностранцы, которые приехали в Белоруссию и прошли 10-дневную самоизоляцию, выехать смогут.

В то же время Государственный пограничный комитет Белоруссии уточнил, что решение о закрытии границ на выезд не распространяется на граждан РФ, которые едут транзитом по территории страны, сообщает Sputnik Беларусь.

"У нас международных наземных пунктов пропуска с Россией нет. Данное решение в отношении граждан РФ, которые едут транзитом по территории Белоруссии, не действует", – сказал агентству официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Издание отмечает, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 пересечение белорусской границы в наземных пунктах пропуска 1 ноября текущего года уже было ограничено для иностранцев. Тогда также на граждан России, которые ехали транзитом через территорию Белоруссии в РФ, ограничения не распространялись.

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