На Корфу митрополия протестует против закрытия церквей

Греческая митрополия намерена выразить протест против закрытия храмов и запрета на паломничество из-за пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Мирные акции протеста против закрытия церквей и запрета на паломничество в дни празднования покровителя острова Керкира (Корфу) святого Спиридона Тримифунтского пройдут по распоряжению митрополита Керкирского, Паксийского и Диапонтийских островов Нектария.

Как сообщает РИА Новости , флаги на местных церквях в течение трех дней будут приспущены, в восемь часов утра, 12 часов дня и в пять вечера будет звучать траурный звон колоколов. В остальные часы колокольный звон будет обычным.

На Керкире хранятся мощи святителя Спиридона, поклониться им в дни празднования – с 11 по 13 декабря – приезжают тысячи паломников со всего мира. В нынешнем году из-за карантина службы в храмах проходят без верующих, паломники приехать не могут.

Керкирская митрополия объявила, что все службы в церквях будут совершаться за закрытыми дверями и транслироваться в прямом эфире интернет-телевидением митрополии.

Депутаты парламента Греции от Керкиры раскритиковали решение митрополии. "Однако пресс-служба митрополии посоветовала политикам не учить ее способу выражения веры, точно так же, как церковь не решает вопросы, касающиеся государства", - отмечает агентство.

Сейчас в стране введен всеобщий карантин до окончания рождественских праздников, которые в Греции завершаются 6 января.

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