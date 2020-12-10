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Медицинский работник проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V

Вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна - результат экспертизы

© Sputnik / Viktor Tolochko
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (71)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201210/32835798/vaktsina-sputnik-v-bezopasna-i-effektivna-rezultat-ekspertizy.html

Обнародованы результаты исследований первой российской вакцины от новой коронавирусной инфекции, в экспертный совет вошли врачи и ученые.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса подтвердил Независимый комитет по оценке клинических испытаний "Спутника V".

Киев сдался? Российскую вакцину “Спутник V” могут начать производить на Украине.
© Video : Ruptly / РФПИ / biolik.com.ua
Видео – Киев сдался? Российскую вакцину могут начать производить на Украине

Информацию РИА Новости сообщил академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев на научно-методическом форуме организаторов здравоохранения.

По словам специалиста, эффективность вакцины после первого этапа прививки — 69,3%, а после второго — 96,2%.

В комитет вошли медики и ученые, которые компетентны в проведении подобных оценок. Они проверили методики клинических испытаний, а также их результаты.

Ампула с вакциной Спутник V. Архивное фото.
© Sputnik / Viktor Tolochko
В России утверждены нормы по перевозке и хранению вакцины "Спутник V"

Российский Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Иммунопрепарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (71)

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