Вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна - результат экспертизы

Обнародованы результаты исследований первой российской вакцины от новой коронавирусной инфекции, в экспертный совет вошли врачи и ученые.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса подтвердил Независимый комитет по оценке клинических испытаний "Спутника V".

Информацию РИА Новости сообщил академик РАН, научный руководитель Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н. А. Семашко Рамил Хабриев на научно-методическом форуме организаторов здравоохранения.

По словам специалиста, эффективность вакцины после первого этапа прививки — 69,3%, а после второго — 96,2%.

В комитет вошли медики и ученые, которые компетентны в проведении подобных оценок. Они проверили методики клинических испытаний, а также их результаты.

Российский Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Иммунопрепарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.

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