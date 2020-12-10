Хакеры получили доступ к данным по вакцине компаний Pfizer и BioNTech

Известно, что злоумышленники завладели документами, касающимися процесса регистрации препрата. Пока нет информации, получили ли хакеры доступ к персональным данным участников испытаний.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Агентство по лекарственным средствам ЕС сообщило о том, что лица, совершившие кибератаку на его серверы, сумели получить доступ к некоторым документам по вакцине от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer, сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы были проинформированы Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), что агентство подверглось кибератаке и что был незаконно получен доступ к некоторым документам, связанным с нормативным представлением вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer, которое хранилось на сервере EMA", – сообщается в заявлении компании BioNTech.

Известно, что злоумышленники завладели документами, касающимися процесса регистрации вакцины. Пока нет информации, получили ли хакеры доступ к персональным данным участников испытаний препарата. Выяснить это смогут после опубликования результатов расследования инцидента.

Агентство по лекарственным средствам ЕС занимается изучением данных по испытанию появляющихся вакцин от коронавируса, а также предоставляет свои заключения по изучаемым препаратам и рекомендует их для использования на внутреннем рынке Евросоюза.

Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины, которая показала эффективность в 95% в предотвращении заражения COVID-19.

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