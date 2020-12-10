ВОЗ ждет получения от разработчиков данных по вакцине "ЭпиВакКорона"

Организация рассмотрит заявку, полученную от центра "Вектор", на включение препарата в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях, а также оценит соответствие российской разработки критериям реестра.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения заявила, что находится в контакте с научным центром "Вектор", создателем вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", а также ожидает получения данных по поводу препарата.

ВОЗ предстоит рассмотреть заявку на включение препарата в реестр EUL, полученную от центра "Вектор", а также оценить соответствие вакцины критериям реестра.

Соответствующее заявление организации цитирует РИА Новости.

"ВОЗ находится в контакте с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", который выразил интерес в подаче заявки на попадание в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL), мы ожидаем получения данных об их вакцине-кандидате "ЭпиВакКорона", – говорится в заявлении организации.

Там же отмечается: если продукт, представленный на рассмотрение, будет удовлетворять критериям реестра, ВОЗ обнародует результаты.

В начале недели глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что документы о российской вакцине были отправлены для ознакомления в ВОЗ.

Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.

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