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Одинокий прохожий выходит из метро.

Запреты для галочки: Украина горячо обсуждает "локдаун на старте 2021-го"

© AP Photo / Lewis Joly
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (74)
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Sputnik Молдова
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Решение официального Киева о введении послепраздничного карантина вызвало бурную реакцию в виртуальном пространстве.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Украина введет жесткие ограничительные меры для защиты населения от COVID-19. Правда, случится это только после того, как народ отгуляет новогодние праздники.

Карантин в Киеве.
© Sputnik / Стрингер
Украина переходит на строгий карантин со второй недели нового года

Со своей оценкой решения правительства тут же выступили видные общественные деятели страны, депутаты и блогеры.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает решение избирательным, а значит, неэффективным.

"Власть несомненно и традиционно будет бездействовать. Ничего не меняется. Снова необъяснимая и неоправданная избирательность, больше напоминающая деятельность ОПГ", — считает она.

Народный депутат Украины Александр Дубинский считает, что серьезные ограничения равноценны кризису в экономике, который может наступить уже весной: "Жёсткий локдаун с 8 по 25 января означает, что экономика в январе работать не будет вообще. Налоговых сборов не будет. Работы тоже. Но будут долги по коммуналке", — отмечает депутат.

Блогер Евгений Ихельзон пишет, что предстоящий карантин вводится исключительно в угоду зарубежным партнерам украинского правительства и совсем не совпадает с нуждами населения страны.

"Локдаун будет введен по требованию МВФ, поэтому, друзья, давайте просто посидим дома ещё год-два. Нас ведь просят зарубежные партнёры, а нам дорога дружба с ними. <...> Мне кажется, если мы против локдауна, мы должны быть более агрессивны. Мы должны выгрызать свое право на жизнь", — заявил блогер.

Журналист Сергей Щербина не видит смысла в ведении такого позднего карантина. По его мнению, эти меры, которые вводятся так поздно просто для того, чтобы не злить людей, могут в конечном итоге убить бизнес в стране.

"Я так понимаю, логика в том, чтобы дать народу отпраздновать праздники и не мотать нервы. Это фантастика, конечно. Дать публике отфестивалить, как ей нравится, с 25-го по 8-е, а потом закрыть магазы, ТРЦ, рестораны, сферу развлечений и прочее. Гуляем как в последний раз и грохнем бизнес", — пишет он.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий назвал введение отложенного карантина бессмысленным решением, которое заботится о людях лишь номинально, для галочки: "Итак, локдаун введут с 8 по 25 января. Очередное бессмысленное решение. Для галочки. Мы, мол, заботимся о людях. Даём им отгулять все праздники и ещё три недели дополнительно…"

Правительство Украины приняло решение закрыть страну на карантин с 8 по 24 января 2021 года. Согласно постановлению, на этот период закрываются все торговые центры, фитнес-залы, образовательные и развлекательные учреждения и рестораны. Работать будут только аптеки, почта, банки и общественный транспорт.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (74)

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