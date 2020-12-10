Путин призвал "не стрелять себе в ногу" в борьбе с цензурой в интернете

Российский президент подверг критике ограничения, к которым прибегают администраторы иностранных ресурсов, а также предложил развивать собственные интернет-сервисы и сети.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Ответные меры на массовые случаи цензуры российских аккаунтов зарубежными интернет-платформами, такими как Facebook или Youtube, не должны мешать работе Рунета, не должны стать для него "выстрелом в ногу".

Об этом заявил глава государства во время встречи Совета по правам человека при президенте.

Владимир Путин прокомментировал принятый Госдумой в первом чтении законопроект о противодействии цензуре в интернете, который предусматривает в том числе блокировку иностранных интернет-ресурсов на территории страны.

"Конечно, я вижу риски, связанные с блокировками деятельности иностранных сетей, которыми пользуются многие тысячи российских граждан, в том числе – как вы сказали – используя эти возможности, зарабатывают себе на жизнь", — отметил Путин.

Он согласился, что в вопросах возможности блокировки иностранных интернет-платформ, которые вводят ограничения против российских СМИ, надо действовать аккуратно.

"Это – цензура, это – поле информационного противоборства. Не мы это делаем – обращаю ваше внимание на это – заметьте, не мы. Но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать. Но давайте, разумеется, будем делать таким образом, чтобы самим себе в ногу не стрелять", — подчеркнул российский президент.

Путин призвал активнее развивать интернет-индустрию в России, чтобы не допускать неправомочных ограничений.

"Будем развивать свои собственные сервисы, свои собственные возможности, свои собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя и не будем ограничивать людей там, где совершенно это не имеет никакого смысла. Я всегда из этого исходил - что любые наши ответные действия не должны идти нам самим во вред", – заключил Путин.

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