Франция: карантин сменит комендантский час

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Действующий во Франции карантин с 15 декабря будет заменен комендантским часом с 20.00 до 06.00, пишет РИА Новости. Французский премьер Жан Кастекс на пресс-конференции в четверг подчеркнул, что вторая волна эпидемии коронавируса в стране еще не закончилась.

"Мы находимся на плато, количество новых заражений больше не уменьшается и даже несколько увеличивается в последние дни, поэтому партия далеко не выиграна", - подчеркнул глава правительства. Он отметил, что к 15 декабря не будет достигнута цель – менее 5 тысяч новых заболевших в день.

"Как мы заявляли ранее, 15 декабря мы переходим на новый этап, но правила будут более строгими, чем мы предполагали ранее... Мы введем комендантский час с 15 декабря, однако он будет более строгим. Он будет действовать с 20.00, а не с 21.00, как говорилось ранее", - сказал Кастекс.

Музеи, кинотеатры, театры, которые власти предполагали открыть с 15 декабря, будут оставаться закрытыми как минимум еще три недели. Введенные в стране ограничения будут действовать и в новогоднюю ночь. Однако с 15 декабря французы смогут совершать поездки по всей стране.

Во Франции с 30 октября действует карантин, закрыты бары, рестораны, учреждения культуры. В конце ноября были введены первые послабления в правилах: открылись магазины одежды, книжные, салоны красоты и парикмахерские. Власти страны говорили о возможности ввода новых послаблений с 15 декабря. В понедельник глава Генеральный дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон заявил, что количество новых заболевших COVID-19 во Франции на протяжении нескольких дней перестало снижаться.

С момента начала эпидемии коронавирусом во Франции заразились более 2,3 миллиона человек, более 56 тысяч человек скончались.

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