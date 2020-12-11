Пока все спали: погоня в Приморье, чихающая старушка и сериалы года

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КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. В Уссурийске Приморского края произошла настоящая полицейская погоня. Пьяный водитель, уходя от преследования, разбил четыре автомобиля.

Видео погони, снятое уличной камерой видеонаблюдения, мигом облетело соцсети. На кадрах видно, как летящая на скорости иномарка врезается в выезжающий на дорогу автомобиль такси и в припаркованные машины. Следом подъезжают полицейские автомобили.

Как сообщает РИА Новости , на маршруте патрулирования экипаж ДПС ОМВД России по Уссурийску заметил автомобиль Toyota Mark 2, водитель которого проигнорировал требование об остановке, увеличил скорость и продолжил маневрировать.

"Сотрудники ГИБДД организовали преследование. Автолюбитель, не выдержав боковой интервал до впереди идущего транспорта, совершил столкновение с Toyota Prius, после чего, продолжив движение по инерции, столкнулся с тремя припаркованными транспортными средствами. На месте происшествия полицейские задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя, лишенного права управления транспортными средствами, в отношении которого установлен административный надзор", - цитирует агентство представителя УМВД РФ по Приморскому краю.

По его словам, в результате ДТП задержанный получил травму ноги. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян. Нарушителю назначен штраф в 30 тысяч рублей (порядка 400 долларов) и 10 суток административного ареста.

Старушка чихнула в Бристоле: новое граффити Бэнкси

Фотографию своего очередного настенного "шедевра", посвященного пандемии COVID-19, уличный художник выложил в Instagram, сопроводив его комментарием "Aachoo!!" (аналог "апчхи"). На рисунке изображена чихающая старушка, из рук которой выпали сумка и тросточка. Видны и другие детали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy)

Интересный факт: улица Вэйл-стрит, которую на этот раз выбрал Бэнкси для своей живописи, имеет уклон в 22 градуса, что дает всем желающим сфотографироваться на фоне граффити широкое поле для творчества.

Бэнкси уже не раз удивляет общественность своими работами. Так, в июле 2020-го художник изобразил в метро Лондона чихающую крысу, напомнив о необходимости ношения масок. А в мае нарисовал на ватмане врачей-супергероев и подарил эту работу одному из госпиталей.

Названы лучшие сериалы года

Перечень составило издание Huffington Post. Отмечается, что в рейтинг не вошли документальные фильмы или шоу для детей и подростков. Рассматривались только серии, выпущенные в 2020 году, пишет РИА Новости.

Список возглавила драма "Ход королевы", основанная на одноименном романе Уолтера Тевиса 1983 года. Мини-сериал повествует о сироте из Кентукки, которая стремится овладеть искусством игры в шахматы. Она борется с различными пристрастиями и преодолевает семейные проблемы, пытаясь в то же самое время стать одной из лучших шахматисток в мире.

Второе место заняла комедия "Полуночное Евангелие", созданная Пендлтоном Уордом. Журналист-футурист берет интервью у "людей" из вымышленных миров, прежде чем они переживут апокалипсис.

Третью строчку рейтинга отдали драме "Неортодоксальная". Она основана на автобиографии женщины, которая бежит из общины хасидов в Бруклине, чтобы попытаться начать новую жизнь в Берлине.

На четвертом месте оказался мультипликационный сериал "Конь БоДжек". Заглавный герой старается исправить свое плохое поведение и встать на путь личностного роста.

Завершает пятерку лучших сериалов биографическая драма "Корона" (не вирус!). Она повествует о личной жизни членов британской королевской семьи, в частности, о Елизавете II и периоде прихода к власти премьер-министра Маргарет Тэтчер, а также о Диане Спенсер.

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