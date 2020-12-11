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Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве

Почему лучше не носить маску на улице в мороз: ответ врачей

© Sputnik / Kirill Kallinikov
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (81)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201211/32848310/-Pochemu-luchshe-ne-nosit-masku-na-ulitse-v-moroz-otvet-vrachey.html

Какие неожиданные "сюрпризы" таит в себе защитная маска в зимний период года, рассказали московские эксперты.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik.  Маска на улице необходима при большом скоплении людей, в остальных случаях надевать ее не стоит: это средство эпидзащиты на морозе намокает и охлаждается, передает РИА Новости.

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Об этом агентству рассказала врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения российской столицы Елена Белова.

"Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить", - уточнила она.

Эксперт также ответила на распространенный вопрос: может ли ношение маски на улице спровоцировать простуду.

"Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? Маску надо снять", - Елена Белова.

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В поддержку своей коллеги выступил и врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. "Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять", - отметил он.

Врач также рассказал, что для обогрева дыхательных путей маска также не подходит. "А если человек хочет согреться, то лучше всего - это шарф повыше. А маска быстро будет мокрой и совершенно не будет защитного эффекта, и не согреешься", - заключил он. 

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (81)

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