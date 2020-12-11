Почему лучше не носить маску на улице в мороз: ответ врачей

Какие неожиданные "сюрпризы" таит в себе защитная маска в зимний период года, рассказали московские эксперты.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Маска на улице необходима при большом скоплении людей, в остальных случаях надевать ее не стоит: это средство эпидзащиты на морозе намокает и охлаждается, передает РИА Новости.

Об этом агентству рассказала врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения российской столицы Елена Белова.

"Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить", - уточнила она.

Эксперт также ответила на распространенный вопрос: может ли ношение маски на улице спровоцировать простуду.

"Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? Маску надо снять", - Елена Белова.

В поддержку своей коллеги выступил и врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. "Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять", - отметил он.

Врач также рассказал, что для обогрева дыхательных путей маска также не подходит. "А если человек хочет согреться, то лучше всего - это шарф повыше. А маска быстро будет мокрой и совершенно не будет защитного эффекта, и не согреешься", - заключил он.

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