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Грузовики-рефрижераторы для тел погибших в Нью-Йорке во время режима ЧС

США: статистика жертв COVID-19 сравнима с цифрами потерь во Второй мировой

© Sputnik / Tatiana Stolyarova
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (84)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201211/32848629/usa-statistika-zhertv-covid-19-sravnima-s-tsiframi-poter-vo-vtoroy-mirovoy.html

Американская пресса пишет, что число скончавшихся от осложнений после коронавируса в стране превысило военные потери США во Второй мировой войне.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Военные потери Соединенных Штатов Америки во Второй мировой войне превышены статистикой скончавшихся пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на данные американского министерства по делам ветеранов, пишет РИА Новости.

Медицина
© Sputnik / Mihai Caraus
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Согласно данным министерства, во Второй мировой войне в боях погибли 291 557 американцев. В результате коронавируса, по данным университета Джонса Хопкинса на четверг вечера по местному времени (ночь на пятницу по Москве), в США скончались 292 141 человек. 

Кроме того, в среду в результате коронавируса, по данным университета, в США скончались 3 124 человека. Это больше, чем количество погибших в результате теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, жертвами которого стали более 2,9 тысячи человек, и потерь США при нападении на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, когда погибли около 2,4 тысячи человек.

Всего, по данным университета, в США зарегистрировали более 15,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Вылечились более 5,9 миллиона заболевших.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (84)

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