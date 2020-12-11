США: статистика жертв COVID-19 сравнима с цифрами потерь во Второй мировой

Американская пресса пишет, что число скончавшихся от осложнений после коронавируса в стране превысило военные потери США во Второй мировой войне.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Военные потери Соединенных Штатов Америки во Второй мировой войне превышены статистикой скончавшихся пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на данные американского министерства по делам ветеранов, пишет РИА Новости.

Согласно данным министерства, во Второй мировой войне в боях погибли 291 557 американцев. В результате коронавируса, по данным университета Джонса Хопкинса на четверг вечера по местному времени (ночь на пятницу по Москве), в США скончались 292 141 человек.

Кроме того, в среду в результате коронавируса, по данным университета, в США скончались 3 124 человека. Это больше, чем количество погибших в результате теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, жертвами которого стали более 2,9 тысячи человек, и потерь США при нападении на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, когда погибли около 2,4 тысячи человек.

Всего, по данным университета, в США зарегистрировали более 15,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Вылечились более 5,9 миллиона заболевших.

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