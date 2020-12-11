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Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в формате видеоконференции.

Россия передала системы для тестирования на коронавирус партнерам по ЕАЭС

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (92)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201211/32855109/russia-peredala-sistemy-dlya-testirovaniya-na-koronavirus-partneram-po-eaes.html

Помимо этого, партнерам поставляются медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Партнерам по ЕАЭС Россия передала тест-системы, прорабатывается вопрос о поставках вакцины от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин, цитирует РИА Новости.

"Что касается России, то мы передали партнерам по союзу тест-системы для проведения в общей сложности свыше 900 тысяч исследований на COVID-19, поставляем и продолжим поставлять медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы", — сказал российский лидер на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Очень важно, что, как вы знаете, российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран пятерки, оказывают консультативную помощь, длятся опытом. В наиболее пострадавшие районы государств ЕврАзЭС выезжали наши бригады врачей эпидемиологов, направляли мобильные лаборатории. Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российской вакцины "Спутник V", — также проинформировал президент РФ. 

Эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса 10 декабря подтвердил Независимый комитет по оценке клинических испытаний "Спутника V". 

Медицинский работник проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V
© Sputnik / Viktor Tolochko
Вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна - результат экспертизы

Российский Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Иммунопрепарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты. 

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (92)

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