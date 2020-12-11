Россия передала системы для тестирования на коронавирус партнерам по ЕАЭС

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Партнерам по ЕАЭС Россия передала тест-системы, прорабатывается вопрос о поставках вакцины от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин, цитирует РИА Новости.

"Что касается России, то мы передали партнерам по союзу тест-системы для проведения в общей сложности свыше 900 тысяч исследований на COVID-19, поставляем и продолжим поставлять медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы", — сказал российский лидер на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Очень важно, что, как вы знаете, российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран пятерки, оказывают консультативную помощь, длятся опытом. В наиболее пострадавшие районы государств ЕврАзЭС выезжали наши бригады врачей эпидемиологов, направляли мобильные лаборатории. Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российской вакцины "Спутник V", — также проинформировал президент РФ.

Эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса 10 декабря подтвердил Независимый комитет по оценке клинических испытаний "Спутника V".

Российский Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Иммунопрепарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.

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