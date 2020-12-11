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Напечатанная на 3D-принтере модель коронавируса.

Вот оно, слабое место коронавируса: ученые нашли его

© REUTERS / Dado Ruvic
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (94)
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Выяснилось, где расположена "линия обороны" генетического материала микроорганизма, если ее взломать, то патоген перестанет "давать потомство".

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Ученые выяснили, что трансмембранный белок 41 B (TMEM41B), который необходим для размножения SARS-CoV-2, является слабым местом вируса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.

Отмечается, что TMEM41B, помогает формировать жировую внешнюю мембрану, которая защищает генетический материал вируса, пока он реплицируется внутри инфицированной клетки, и до того, как он заразит другую.

Американские исследователи провели ряд экспериментов, в ходе которых сравнили воспроизводство коронавируса в инфицированных клетках с аналогичными процессами в двух десятках смертоносных флавивирусов, в том числе вызывающих желтую лихорадку и болезнь Зика.

Слезы.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Они также сравнили его размножение в инфицированных клетках с тремя сезонными коронавирусами, как правило, вызывающими простуду. Был использован инструмент редактирования генов CRISPR, чтобы инактивировать каждый из более чем 19 000 генов в клетках, инфицированных каждым вирусом, включая SARS-CoV-2. Затем они сравнили молекулярные эффекты блокировки генов на способность вируса к репликации.

Выяснилось, что TMEM41B был единственной молекулярной особенностью, которая имела критическое влияние значение для репликации среди обоих изученных семейств вирусов. В дальнейшем ученые намерены работать над созданием метода лечения, нацеленного на инактивацию TMEM41B.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (94)

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