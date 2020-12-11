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Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона в процедурном кабинете.

В гражданский оборот поступила вакцина "ЭпиВакКорона"

© Sputnik / Михаил Голенков
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (92)
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Второй российский препарат для профилактики COVID-19, который был зарегистрирован в середине осени, будет доступен в нескольких субъектах РФ.

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Информацию о поступлении вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" в гражданский оборот сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

"Проводятся пострегистрационные и клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр "Вектор", — сказала она на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Как уточнила Попова, на базе восьми медицинских центров "ЭпиВакКорону" получают три тысячи человек в пяти субъектах России. Всем добровольцам выдают памятки с правилами поведения после процедуры.

Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона. Архивное фото.
© Sputnik / Rospotrebnadzor
ВОЗ ждет получения от разработчиков данных по вакцине "ЭпиВакКорона"

Второй российский препарат для профилактики COVID-19 "ЭпиВакКорона" был зарегистрирован в середине октября, он создан на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре.

Уже по итогам первой фазы тестирования вакцина доказала полную безопасность. Как отмечал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков, препарат хотя и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, но защищает от заражения как минимум на полгода.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (92)

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