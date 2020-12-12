Пока все спали: елка в Кремле, древний алтарь и рейтинг ФИФА

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КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Ель высотой 25 метров и возрастом в 96 лет была доставлена в Кремль. Зеленую красавицу с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров установят на Соборной площади.

Разумеется, за рулем автопоезда, перевозившего главную елку России, был Дед Мороз. Он дал мини-интервью журналистам и рассказал, что новогоднюю красавицу доставили в целости и сохранности, без происшествий. В этом году отбор елей проходил из 50 вариантов по 19 подмосковным лесничествам.

В нынешнем году из-за пандемии было принято решение не проводить "Общероссийскую Кремлевскую елку", куда приезжают дети со всех регионов страны. Праздник состоится, но в другом формате. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости , что для детей будет записано новогоднее представление, которое они смогут посмотреть по телевизору.

Живую елку на Соборной площади устанавливали с 1996 до 2001 года, когда отступить от традиций заставили сильные морозы. При низкой температуре ветви ели становятся хрупкими и ломкими, так что рубить и перевозить дерево в такую погоду нельзя. Тогда на Соборной площади впервые появилась искусственная ель.

В 2005 году после четырехлетнего перерыва живая хвойная красавица вернулась.

Находка возрастом 1800 лет

Археологи Израиля обнаружили языческий алтарь, сооруженный в честь Пана, древнегреческого бога пастушества и животного мира. Как сообщает портал LiveScience, лежащий на боку базальтовый алтарь нашли во время раскопок византийской церкви, он датируется вторым или третьим веком.

Впоследствии его использовали для постройки самой церкви, которая, в свою очередь, датируется пятым веком, отмечает mir24.tv. При этом алтарь, по предположению ученых, перевернули специально.

1,800-year-old altar to pagan god Pan hidden in a Byzantine church https://t.co/yKmIMgIvtQ pic.twitter.com/qqlUx7o5PT — Live Science (@LiveScience) December 11, 2020

​Как рассказали археологи, на алтаре сохранилось посвящение. Вероятно, его авторство принадлежит паломнику, который построил жертвенник на собственные средства.

ФИФА определилась с претендентами на звание лучшего игрока года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала трех претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года.

Это аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

Среди претендентов на звание лучшего вратаря - Алиссон Бекер из "Ливерпуля", Мануэль Нойер из "Баварии" и Ян Облак из "Атлетико".

​Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса, наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клоп поборются за приз лучшему наставнику.

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men's Coach 2020 🏆



🇦🇷 Marcelo Bielsa

🇩🇪 Hans-Dieter Flick

🇩🇪 Jurgen Klopp#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/v2hLWhQFD2 — FIFA.com (@FIFAcom) December 11, 2020

​Кроме того, ФИФА определилась с кандидатами на премию Пушкаша, которую вручают за самый красивый гол года. В номинации - Луис Суарес ("Атлетико"), Джорджиан Де Арраскаэта ("Фламенго") и Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

⚽️ Who do you think should win the FIFA #Puskas Award 2020?



✂️ @GiorgiandeA

💨 Son Heungmin

🔥 @LuisSuarez9



🏕 And if you have been living under a rock, here are the goals 👉 https://t.co/gI6ctiog35 pic.twitter.com/1qzAVoL4Ay — FIFA.com (@FIFAcom) December 12, 2020

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