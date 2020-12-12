Время спокойствия, доверия и заботы: каким будет 2021 год для знаков Зодиака

Быка нельзя дразнить. Тому, кто в следующем году решит пройтись по лезвию ножа, не стоит уповать на авось. Сначала стоит просчитать риски, и лишь затем действовать.

Овен

Телец

Год будет интересным в профессиональном и личном плане. Важно, чтобы все действия были поступательными. Сначала идея, потом обсуждение, и только после этого можно приступать к реализации задуманного. Хозяин года будет благосклонен к любым начинаниям, особенно если они касаются обдуманных трат. Овны в 2021 году могут смело совершать крупные покупки. Для них это лучшее время подумать о смене жилья или автомобиля. В серьезных вопросах как никогда будет важна поддержка близких – семьи и старых друзей. Их советы помогут принять правильное решение. В делах семейных ситуация будет стабильной. Белый металлический Бык привык заботиться о домочадцах.

Начало года будет спокойным и размеренным. Тельцы погрузятся в домашние дела, которые давно откладывали на потом. Лучшее время, чтобы завершить задуманное - январь и февраль наступающего года. После для представителей этого знака Зодиака начнется время перемен. В 2021 году некоторые Тельцы поменяют работу. Им поступят более выгодные предложения. В одних случая мотивирующим фактором послужит более привлекательная зарплата. В других – желание сменить обстановку и род занятий. В любом случае, от перемен никто не проиграет. Тельцы будут генерировать новые идеи, которые в будущем по достоинству оценит вышестоящее руководство.

Близнецы

Рак

Хозяин года Белый металлический Бык настоятельно советует представителям этого знака Зодиака остепениться. Особенно это касается холостяков, которые активно ищут вторую половину. Новые романы не принесут желаемых впечатлений. Лучше хорошенько приглядеться к тем, с кем и так уже хорошо. А вот семейных Близнецов в будущем году ждет новый шквал эмоций. Вторая половинка будет преподносить сюрпризы, которые освежат совместную жизнь. Романтические ужины, поездки выходного дня, неожиданные подарки в 2021 году разнообразят личную жизнь. Работа и финансы останутся на прежнем уровне. Серьезных колебаний в этих сферах не предвидится.

Оставьте все тревоги позади. Излишняя нервозность может сказаться на здоровье. Тем более реальных поводов для переживаний не будет. Все неприятности, которые накопились в 2020 исчезнут сами собой. Главное, идти вперед и не замечать недоброжелателей. Опорой в следующем году станет семья. Вместе вы переживете много приятных моментов. Звезды советуют меньше находиться дома и чаще выбираться на природу. Это укрепит здоровье и придаст душевных сил. К концу года Раки вновь начнут строить грандиозные планы: задумывать ремонт, присматривать новую мебель. Некоторые представители этого знака зодиака сделают первые шаги в собственном бизнесе. Октябрь месяц – лучшее время, чтобы начать свой проект.

Лев

Дева

2021 год сулит представителям этого знака карьерный рост и перемены в профессиональной деятельности. Звезды будут благоволить тем Львам, которые проявят такт и навыки дипломата. Движение вверх по карьерной лестнице не будет гладким. Львам придется отстаивать свои идеи. Удача станет на стороне тех, кто проявит упорство и не испугается препятствий. К августу месяцу Львы будут пожинать плоды своего труда. Тем более, что он будет достойно вознагражден. Женщины- Львы в наступающем году приложат все усилия, чтобы стать еще более привлекательными. Спа-салоны, тренировки, походы к косметологу – на это будет потрачено много времени, сил и денег. Результат превзойдет все ожидания.

Шумные вечеринки и компании в следующем году перестанут быть интересными. Девы сконцентрируются на личностном росте и семье. Год Быка расположит представителей этого знака Зодиака к познанию нового. Некоторые Девы начнут изучать иностранные языки, другие захотят освоить непривычную профессию. Знания, полученные в 2021 году, обязательно пригодятся в будущем, в том числе и для того, чтобы заработать лишнюю копейку. Звезды советуют Девам тщательно планировать свои расходы и не тратить деньги по пустякам. Серьезных финансовых трудностей с наступающем году не предвидится, впрочем, как и дополнительных доходов. В личной жизни наступит период стабильности. Ссоры и недопонимание с партнером останутся в прошлом.

Весы

Скорпион

В 2021 Весы вступят в новый жизненный этап, к которому они готовились предыдущие годы. Перемены ожидаются во всех сферах. Одинокие представители этого знака Зодиака наконец-то встретят свою вторую половину. Некоторых Весов ждет повышение по службе, а другие станут родителями. В любом случае, взрыв эмоций гарантирован. Крутые изменения потребуют от Весов дополнительных сил. Им придется приспосабливаться к новым обстоятельствам. Хлопот будет много, но в итоге они принесут удовольствие. В определенный момент представителям этого знака понадобится помощь близких. Не взваливайте решение всех проблем на себя. Это может привести к бессоннице и нервному срыву.

Год будет спокойным во всех отношениях. Серьезных прорывов в карьере или финансах не предвидится, однако и неприятностей тоже ожидать не стоит. Все останется на своих местах, и после тревожного 2020-го года, такое положение дел будет устраивать Скорпионов. Наступающий год скорее станет подготовкой к 2022. Скорпионы наберутся сил, чтобы в будущем вновь окунуться в круговорот событий. Звезды советуют представителям этого знака заняться здоровьем. Серьезных проблем с самочувствием не предвидится, однако у вас появится время для того, чтобы подлечить болячки, которым давно стоит уделить внимание. Профилактические меры лишними тоже не будут. Самое время пройти диагностику и заняться укреплением иммунитета.

Стрелец

Козерог

В 2021 году представители этого знака Зодиака будут ориентированы на успех. Они приложат все усилия для того, чтобы их таланты и способности по достоинству оценили окружающие. При чем речь идет не только о профессиональной сфере. Стрельцы с успехом могут заняться благотворительностью, саморазвитием, они укрепят свой авторитет в глазах родных и друзей. К июлю представители этого знака почувствуют, что они славно потрудились, и пришло время хорошо отдохнуть. Сменить обстановку поможет поездка за границу. Несколько дней у моря приведут мысли в порядок.

Наступающим годом Козероги в целом будут довольны. Особенно хорошо пойдут дела у тех, кто руководит собственным бизнесом. Из-за пандемии 2020 заставил представителей этого знака Зодиака изрядно понервничать. Все грандиозные планы пришлось отменить либо отложить на неизвестный срок. Уже с весны следующего года Козероги вновь начнут реализовывать задуманное. И на этот раз серьезных препятствий на своем пути не встретят. Те, кто давно мечтал обустроить свой дом или квартиру, тоже могут браться за реализацию самых смелых проектов. Творческая интуиция в наступающем году Козерогов не подведет.

Водолей

Рыбы

Лучшее время, чтобы заняться личной жизнью. Семейные Водолеи вдохнут новую жизнь в отношения со второй половинкой, холостые – найдут себе достойную пару. Те, кто давно задумывался о браке, должны принять окончательное решение именно в год Белого металлического Быка. Хозяин года стоит на страже семейных интересов. Браки, закрепленные в 2021 году будут крепкими и дружными. У мужчин, рожденных под знаком Водолея появится сильная уверенность в себе. Они будут готовы свернуть горы ради благополучия самых близких людей. Представительницы прекрасного пола уделят больше внимания карьере. Но это никак не повредит семейным отношениям.

Год будет полон сюрпризов как в личной жизни, так и на работе. В начале года представителям этого знака Зодиака покажется, что обстоятельства складываются против них, но потом они поймут, что все идет именно так, как должно быть. Рыб ждет много интересных проектов, ради реализации которых нужно приложить немало усилий. Впрочем, трудности будут временными, а удовольствие от результата – огромным. Год Белого металлического Быка это – год доверия и заботы. Поэтому Рыбы будут постоянно ощущать, что высшие силы оберегают их от неприятностей. В сфере финансов все будет складываться удачно. Представители этого знака Зодиака смогут приумножить свое благосостояние.

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