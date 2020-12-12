Время спокойствия, доверия и заботы: каким будет 2021 год для знаков Зодиака

Быка нельзя дразнить. Тому, кто в следующем году решит пройтись по лезвию ножа, не стоит уповать на авось. Сначала стоит просчитать риски, и лишь затем действовать.
Овен
Телец
Начало года будет спокойным и размеренным. Тельцы погрузятся в домашние дела, которые давно откладывали на потом. Лучшее время, чтобы завершить задуманное - январь и февраль наступающего года. После для представителей этого знака Зодиака начнется время перемен. В 2021 году некоторые Тельцы поменяют работу. Им поступят более выгодные предложения. В одних случая мотивирующим фактором послужит более привлекательная зарплата. В других – желание сменить обстановку и род занятий. В любом случае, от перемен никто не проиграет. Тельцы будут генерировать новые идеи, которые в будущем по достоинству оценит вышестоящее руководство.
Близнецы
Рак
Оставьте все тревоги позади. Излишняя нервозность может сказаться на здоровье. Тем более реальных поводов для переживаний не будет. Все неприятности, которые накопились в 2020 исчезнут сами собой. Главное, идти вперед и не замечать недоброжелателей. Опорой в следующем году станет семья. Вместе вы переживете много приятных моментов. Звезды советуют меньше находиться дома и чаще выбираться на природу. Это укрепит здоровье и придаст душевных сил. К концу года Раки вновь начнут строить грандиозные планы: задумывать ремонт, присматривать новую мебель. Некоторые представители этого знака зодиака сделают первые шаги в собственном бизнесе. Октябрь месяц – лучшее время, чтобы начать свой проект.
Лев
Дева
Шумные вечеринки и компании в следующем году перестанут быть интересными. Девы сконцентрируются на личностном росте и семье. Год Быка расположит представителей этого знака Зодиака к познанию нового. Некоторые Девы начнут изучать иностранные языки, другие захотят освоить непривычную профессию. Знания, полученные в 2021 году, обязательно пригодятся в будущем, в том числе и для того, чтобы заработать лишнюю копейку. Звезды советуют Девам тщательно планировать свои расходы и не тратить деньги по пустякам. Серьезных финансовых трудностей с наступающем году не предвидится, впрочем, как и дополнительных доходов. В личной жизни наступит период стабильности. Ссоры и недопонимание с партнером останутся в прошлом.
Весы
Скорпион
Год будет спокойным во всех отношениях. Серьезных прорывов в карьере или финансах не предвидится, однако и неприятностей тоже ожидать не стоит. Все останется на своих местах, и после тревожного 2020-го года, такое положение дел будет устраивать Скорпионов. Наступающий год скорее станет подготовкой к 2022. Скорпионы наберутся сил, чтобы в будущем вновь окунуться в круговорот событий. Звезды советуют представителям этого знака заняться здоровьем. Серьезных проблем с самочувствием не предвидится, однако у вас появится время для того, чтобы подлечить болячки, которым давно стоит уделить внимание. Профилактические меры лишними тоже не будут. Самое время пройти диагностику и заняться укреплением иммунитета.
Стрелец
Козерог
Наступающим годом Козероги в целом будут довольны. Особенно хорошо пойдут дела у тех, кто руководит собственным бизнесом. Из-за пандемии 2020 заставил представителей этого знака Зодиака изрядно понервничать. Все грандиозные планы пришлось отменить либо отложить на неизвестный срок. Уже с весны следующего года Козероги вновь начнут реализовывать задуманное. И на этот раз серьезных препятствий на своем пути не встретят. Те, кто давно мечтал обустроить свой дом или квартиру, тоже могут браться за реализацию самых смелых проектов. Творческая интуиция в наступающем году Козерогов не подведет.
Водолей
Рыбы
Год будет полон сюрпризов как в личной жизни, так и на работе. В начале года представителям этого знака Зодиака покажется, что обстоятельства складываются против них, но потом они поймут, что все идет именно так, как должно быть. Рыб ждет много интересных проектов, ради реализации которых нужно приложить немало усилий. Впрочем, трудности будут временными, а удовольствие от результата – огромным. Год Белого металлического Быка это – год доверия и заботы. Поэтому Рыбы будут постоянно ощущать, что высшие силы оберегают их от неприятностей. В сфере финансов все будет складываться удачно. Представители этого знака Зодиака смогут приумножить свое благосостояние.
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