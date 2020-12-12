Молдова входит в список стран, которые Украина включила в "красную зону" из-за ситуации с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Посольство Молдовы на Украине опубликовало обновленную информацию о правилах пересечения украинской границы для граждан республики.

"В настоящее время, по оценкам украинских властей, Молдова находится в списке стран с повышенным эпидемиологическим риском – "красная зона", - отметили в дипмиссии.

В зависимости от ситуации с активными случаями COVID-19 государства разделены на две категории – с повышенным риском (красный код) и с пониженным (зеленый код).

© Photo : Министерство здравоохранения Украины Список стран, которые Украина включила в "красную зону"

В посольстве напомнили, что иностранные граждане, согласно положениям постановления правительства Украины №641 от 22 июля 2020 года, начиная с 00.00 часов 28 сентября могут въезжать на Украину в том числе в целях транзита, предоставляя на контрольно-пропускном пункте в обязательном порядке медицинский полис, который покрывает затраты на возможное лечение COVID-19 и расходы на период карантина.

Страховой полис, как пояснили в дипмиссии, должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной на Украине, или иностранной фирмой, представительство которой есть на территории этой страны. Срок действия документа должен как минимум соответствовать продолжительности пребывания в ней.

"Лица, прибывшие из стран "красной зоны" или находившиеся там в течение последних 14 дней и намеревающиеся въехать на Украину, должны предъявить на пропускном пункте отрицательный результат теста на COVID-19 (методом ПЦР), сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы. При отсутствии указанного теста человек должен уйти на 14-дневный карантин", - уточнили в посольстве.

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На самоизоляцию также можно уйти, зарегистрировавшись в приложении "Дій вдома". Для его использования требуется SIM-карта с украинским номером (+380 ...). Это приложение разработано для людей, которые находятся в группе риска из-за коронавируса (к примеру, недавно вернулись из страны, где есть вспышка, или контактировали с больным). С его помощью власти могут проверять, как такой человек соблюдает самоизоляцию или обсервацию.

"Иностранные граждане, находящиеся в изоляции или карантине на территории Украины, в течение 48 часов после пересечения границы могут пройти тест на COVID-19 (методом ПЦР) в украинских медицинских лабораториях", - уточнили в посольстве.

Транзит гражданином Молдовы территории Украины в обоих направлениях возможен при предъявлении доказательства того, что он выедет с территории страны в течение 48 часов (к примеру, билет на автобус или самолет), а также полиса медицинского страхования для покрытия расходов на возможное лечение от COVID-19 и затрат на карантин.

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Полезные телефоны

В случае возникновения проблемных ситуаций можно обратиться в консульскую службу посольства Молдовы по телефону +380-44-521-22-79 или на почту kiev@mfa.gov.md. В экстренных случаях – позвонить на горячую линию дипмиссии по телефону +38 068 384 2016 (в том числе WhatsApp и Viber).

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