Ученые назвали фактор, повышающий риск летального исхода от COVID-19

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Гены, способные усугубить течение болезни у пациентов с тяжелой формой COVID-19, выявили ученые из Эдинбургского университета, пишет РИА Новости.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Специалисты изучили ДНК более двух тысяч пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, и обнаружили у них аналогичные модификации генов DPP9, TYK2, IFNAR2, а также OAS1, OAS2 и OAS3, отмечает агентство.

Медики выяснили, что их наличие может привести к нарушению формирования иммунитета и развитию тяжелой формы пневмонии.

Ученые утверждают, что это открытие позволит подбирать для лечения пациентов правильные медикаменты.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova