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Священник с фигурой медсестры в натуральную величину у церкви Святого Франциска в Ассизи, Италия

Ученые назвали фактор, повышающий риск летального исхода от COVID-19

© REUTERS / Yara Nardi
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (100)
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Представители научных кругов продолжают исследовать влияние коронавируса нового типа на человеческий организм.

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Гены, способные усугубить течение болезни у пациентов с тяжелой формой COVID-19, выявили ученые из Эдинбургского университета, пишет РИА Новости.

Напечатанная на 3D-принтере модель коронавируса.
© REUTERS / Dado Ruvic
Вот оно, слабое место коронавируса: ученые нашли его

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Специалисты изучили ДНК более двух тысяч пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, и обнаружили у них аналогичные модификации генов DPP9, TYK2, IFNAR2, а также OAS1, OAS2 и OAS3, отмечает агентство.

Медики выяснили, что их наличие может привести к нарушению формирования иммунитета и развитию тяжелой формы пневмонии.

Ученые утверждают, что это открытие позволит подбирать для лечения пациентов правильные медикаменты.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (100)

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