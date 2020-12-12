Валентин Гафт: 10 лучших ролей артиста в кино

Sputnik Молдова собрал самые запоминающиеся образы из кинематографических работ народного артиста СССР, который скончался на 86-м году жизни.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Народного артиста РСФСР Валентина Гафта знали и любили миллионы зрителей всех возрастов. Он с легкостью перевоплощался из образа в образ в фильмах абсолютно разных жанров.

Sputnik Молдова вспоминает лучшие роли артиста, который скончался в субботу, 12 декабря.

"Гараж"

В фильме Эльдара Рязанова "Гараж" Валентин Гафт сыграл председателя правления гаражного кооператива, ветеринара НИИ охраны животных от окружающей среды Валентина Михайловича Сидорина. Гафт прекрасно изобразил многоликость своего персонажа. Лента была отснята в 1979 году, а фразы Сидорина разошлись на цитаты.

"Здравствуйте, я ваша тетя!"

Картина "Здравствуйте, я ваша тетя!" вышла на экраны в 1975 году. В этом фильме Гафт сыграл роль невозмутимого лакея Брассета, который совсем не прочь был попробовать хозяйского шампанского.

"О бедном гусаре замолвите слово"

Еще одну роль в фильме Эльдара Рязанова Гафт сыграл в 1980-м. Командир гусарского полка полковник Иван Покровский в исполнении Валентина Иосифовича вышел бравым и немного трогательным персонажем.

"Чародеи"

Одна из самых знаменитых ролей Гафта - заместитель директора института необыкновенных услуг Аполлон Митрофанович Сатанеев в двухсерийном музыкальном фильме-сказке "Чародеи" 1982 года. Актер блистательно отыграл своего персонажа, который отличался скользким характером.

"Визит к Минотавру"

В 1987 году Гафт снялся в многосерийном детективном фильме режиссера Эльдора Уразбаева по роману братьев Вайнеров "Визит к Минотавру". Он исполнил роль сотрудника серпентария, бывшего скрипача Павла Петровича Иконникова.

"Небеса обетованные"

Еще один фильм режиссера Эльдара Рязанова, где Гафту досталась роль бездомного человека, – социальная трагикомедия "Небеса обетованные". Герой Валентина Иосифовича - Дмитрий Логинов по прозвищу "Президент" – стал своего рода предводителем нищих. Лента снята в непростом 1991 году.

"Анкор, еще анкор!"

В фильме режиссера Петра Тодоровского "Анкор, еще анкор!" Гафту досталась главная роль - командира полка полковника Федора Васильевича Виноградова. Эта картина получила премию "Ника" на Всероссийском фестивале как лучший игровой фильм 1992 года, на Всемирном фестивале в Токио в 1993 году награждена призом за лучший сценарий, главным призом Открытого фестиваля "Кинотавр" в Сочи (1993), призом V Всероссийского фестиваля "Созвездие-93".

"Мастер и Маргарита"

В экранизации "Мастера и Маргариты" 1994 года режиссера Юрия Кары Гафт сыграл Воланда.

А спустя практически десять лет, в 2005 году, Валентин Иосифович принял участие в съемках сериала "Мастер и Маргарита" режиссера Владимира Бортко. В этом фильме Гафт сыграл две небольшие роли – первосвященника Каифы и человека во френче.

"Сирота казанская"

В фильме "Сирота казанская" режиссера Владимира Машкова, снятом в 1997 году, Валентин Иосифович сыграл роль трогательного и застенчивого фокусника-пенсионера Павла Оттовича Брумеля, который стал одним из троих претендентов на звание отца главной героини. Трио, которое покорило всех, - Валентин Гафт, Лев Дуров и Олег Табаков. К сожалению, всех троих актеров уже нет в живых.

"Старые клячи"

Еще один фильм режиссера Эльдара Рязанова, в котором сыграл Валентин Иосифович, - "Старые клячи". В этой ленте Гафт исполнил роль галантного генерала Дубовицкого. Лента вышла на экраны в 2000 году.

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