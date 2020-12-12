День Святого Андрея: что нельзя, а что можно делать в праздник

В ночь перед Андреем Первозванным в молдавских селах происходят странные вещи. В некоторых дворах внезапно пропадают ворота. В других – собираются молодые девушки.

Андреев день — один из самых почитаемых православных праздников, который отмечают 13 декабря (30 ноября по старому стилю). Православные верующие почитают память святого Андрея Первозванного, одного из двенадцати апостолов. Согласно Евангелию от Иоанна, он был первым призван Иисусом Христом.

© Sputnik / Виталий Белоусов Фрагмент иконы "Апостолы Филипп и Андрей Первозванный"

Почему святого Андрея называют Первозванным?

Апостол Андрей родился в городе Вифсаиде в Галилее в начале первого века. Его отец был рыбаком. Еще в юности святой Андрей решил посвятить себя служению Богу. Сохраняя целомудрие, он отказался вступать в брак. Однажды, услышав о том, что на реке Иордан Иоанн Предтеча проповедует о приходе Мессии и призывает к покаянию, Андрей оставил все и отправился к нему. Вскоре юноша стал ближайшим учеником Иоанна Крестителя.

Первозванным святого Андрея называют потому, что он был первым из учеников и апостолов Христа. А когда апостолы распространяли христианство по миру, святому Андрею выпали как раз пространства, на которых расположена нынешняя Восточная Европа.

В. Робинов Апостол Андрей

Народный праздник

Андреев день — это праздник не только церковный, но и народный, который уходит корнями в глубокую древность. Поэтому традиционно принято присматриваться к приметам и устраивать веселые гадания в этот день.

Например, считается, что, если на Андреев день пойдет снег и не растает, то белый покров будет лежать еще 110 дней.

Если в этот день холодно, но ясно, то будет хороший урожай.

Святой Андрей считается покровителем моряков и рыбаков. Ему молятся о защите тех, кто уходит в плавание, а иногда и всех, кто далеко от дома, путешествует или разлучен с родными.

А девушки молятся Андрею Первозванному об удачном замужестве.

Что можно делать, а что нельзя на Андреев день?

За днем святого Андрея идут Новый год и Рождество. Когда-то считалось, что после Андреева дня и до самого Крещения нельзя прясть и ткать, чтобы не напрясть в доме беду.

Однако готовить застолье в этот день не только не возбранялось, но считалось обязательным.

Кроме того, крестьяне верили, что в этот день по земле бродит нечисть, которая нападает на скот. Поэтому в это время выходить из дома считалось нежелательным.

На 13 декабря приходится на Рождественский пост, поэтому в этот день нельзя есть мясо, яйца и молоко, а также венчаться и устраивать гулянья.

Как гадают в молдавских селах на Святого Андрея

Перед тем, как совершить магический обряд, хозяйка дома – замужняя женщина раздает девушкам чеснок. Им обязательно натирают дверные косяки и оконные рамы. Считается, что таким образом от дома отвадят волков и злых духов, которые теперь не смогут помешать ворожбе.

В первую очередь, девушки гадают на суженого. К примеру, в молдавском селе Тринка сохранился обычай, по которому с наступлением темноты они идут к колодцу и набирают в рот воды. Доносят ее до дома, а затем каждая выплескивает в свою тарелку, наполненную мукой. После – месят по лепешке, а затем их относят к собаке. Чью лепешку первой съест дворовой пес, та девушка первой выходит замуж.

Еще одно гадание – на детей. Для этого необходимо подготовить свечу и тарелку с водой. Сколько капель горячего воска упадет в миску, столько детей у девушки и будет.

В ночь на Святого Андрея особую бдительность должны проявлять отцы юных и самых красивых девушек на выданье. В селе Тринка до сих пор есть традиция, когда неженатые парни собираются на шуточную кражу – воровство ворот. В этом старинном обряде главное - снять створки как можно тише, и быстрее отнести их на окраину села. Там ненужный груз бросают, ведь в этом и состоит шутка – показать отцу семейства, что дочь у него скоро также уведут, как и ворота. А вот хозяину дома утром не до смеха. Украденное надо не только найти, но еще доставить обратно домой.

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