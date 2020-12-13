Пока все спали: протесты в Париже, землетрясение в Чечне и надежность "Спутник V"

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КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. В акциях протеста, которые прокатились по Франции в субботу, приняли участие более 26 тысяч человек. В одном только Париже на улицы вышли пять тысяч манифестантов, передает РИА Новости.

В целом по стране прошло 85 акций протеста. Недовольство жителей Франции вызвал проект закона "О глобальной безопасности".

Митинги проходят в Париже уже четвертую субботу подряд, в ходе акции 12 декабря полиция применила спецсредства и водометы, было задержано более 140 человек. Данные предоставил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Принятый французским Национальным собранием 24 ноября в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности" предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

Журналистские профсоюзы выступают против, так как опасаются, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова. В правительстве Франции неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.

В нижней палате парламента предложили переписать скандальную статью. Документ должен поступить на рассмотрение верхней палаты законодательного форума в январе.

В Чечне зафиксированы подземные толчки

Сейсмособытие произошло в 00.30 по московскому времени, об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по Чеченской Республике.

"По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН в 00.30 с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 5,6", – говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Как сообщается, оперативно-дежурная смена ГУ МЧС России по Чечне связалась со всеми диспетчерскими службами районов республики, сведений о каких-либо последствиях сейсмособытия не поступало.

Толчки длились несколько секунд, их отчетливо ощутили жители многоквартирных домов Грозного, передает корреспондент агентства.

В соцсетях и чатах люди пишут, что толчки ощутили и жители некоторых районов республики.

В центре Гамалеи знают самую безопасную и эффективную вакцину от коронавируса

Директор центра Александр Гинцбург в эфире программы "Соловьев Live" заявил, что доказательные базы по безопасности и эффективности вакцины "Спутник V" превышают все другие вакцины от COVID-19.

"Доказательные базы безопасности и эффективности вакцины "Спутник V" превышают все другие вакцинные препараты, потому что за ними не стоит многолетняя технология создания данных вакцинных препаратов",– уточнил он.

Ранее, 10 декабря, стало известно, что Независимый комитет по оценке клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" подтвердил ее эффективность и безопасность: после первого этапа прививки эффективность препарата составила 69,3%, а после второго – 96,2%.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом на планете превысило 71,6 миллиона человек. От вызванных заболеванием осложнений скончались 1 604 516 пациентов, выздоровели более 45,4 миллиона.

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