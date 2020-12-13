Новый очаг птичьего гриппа в Стране восходящего солнца

Вспышка опасного вируса с подозрением на высокую патогенность теперь зафиксирована на западе Японии.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Сига, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо. Есть подозрения на высокую патогенность.

Это уже десятая префектура в Японии, где уничтожат птицу из-за опасного вируса. С начала ноября, когда были выявлены первые случаи птичьего гриппа, в Стране восходящего солнца уничтожили 2 миллиона кур - максимальное количество для одного сезона.

До настоящего времени очаги заболевания выявлены префектурах Кагава, Фукуока, Хёго, Миядзаки, Хиросима, Нара, Оита, Вакаяма и Окаяма.

По данным агентства, накануне на ферме в населенном пункте Хигасиоми были обнаружены более 50 погибших кур. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп, как предполагается, также высокой патогенности.

В хозяйстве будут уничтожены более 11 тысяч птиц. Введен карантин на перемещение кур и яиц в 3-километровой зоне вокруг фермы.

В префектуре Сига в радиусе 10 километров от фермы, где был выявлен вирус птичьего гриппа, расположено еще шесть птицеферм, там выращивают в общей сложности около 58 тысяч кур. В настоящее время сообщений об очагах птичьего гриппа на других фермах не поступало.

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