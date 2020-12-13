Новый очаг птичьего гриппа в Стране восходящего солнца

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Сига, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо. Есть подозрения на высокую патогенность.
До настоящего времени очаги заболевания выявлены префектурах Кагава, Фукуока, Хёго, Миядзаки, Хиросима, Нара, Оита, Вакаяма и Окаяма.
По данным агентства, накануне на ферме в населенном пункте Хигасиоми были обнаружены более 50 погибших кур. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп, как предполагается, также высокой патогенности.
В хозяйстве будут уничтожены более 11 тысяч птиц. Введен карантин на перемещение кур и яиц в 3-километровой зоне вокруг фермы.
В префектуре Сига в радиусе 10 километров от фермы, где был выявлен вирус птичьего гриппа, расположено еще шесть птицеферм, там выращивают в общей сложности около 58 тысяч кур. В настоящее время сообщений об очагах птичьего гриппа на других фермах не поступало.
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