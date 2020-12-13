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Рабочие разбирают рождественские стенды в Берлине

В Германии введут жесткий карантин из-за COVID-19

© REUTERS / Hannibal Hanschke
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (106)
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Меры предусматривают закрытие большинства магазинов розничной торговли, работников отправят на удаленку.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Решение ужесточить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса приняли власти Германии. Так, с 16 декабря до 10 января в стране закрываются магазины, запрещена продажа алкоголя в публичных местах, передает РИА Новости.

Карантин в Киеве.
© Sputnik / Стрингер
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"Мы договорились, что распоряжения регионов (об ужесточении мер) будут действовать до 10 января. В отношении ограничения контактов допускаются встречи не более 5 человек, представляющих два домохозяйства. Исключения будут только для 24-26 декабря, но не для Нового года", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам конференции с главами регионов по ситуации с коронавирусом.

Под запрет также попадает употребление блюд и других продуктов у заведений, которые их реализуют. Эта мера уточняет уже действующее правило, согласно которому общепит может работать только на доставку и самовывоз.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в Германии за минувшую неделю составило 152 461, от осложнений, вызванных COVID-19, скончался 3061 человек. Всего с начала пандемии в ФРГ был зафиксирован 1 336 101 случай инфицирования, 21 900 человек скончались.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (106)

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