16:10 13 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.92
  • USD17.30
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Орехи на кухонной доске

Смертельно опасен сырым: о каком орехе речь

© CC0 / Pixabay/ExplorerBob
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Красивая и здоровая жизнь (50)
164 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201213/32876194/Smertelno-opasen-syrym-o-kakom-orekhe-rech.html

Эксперты в области питания предупреждают, что один из популярных орехов таит в себе серьезную опасность, если употреблять его в пищу неправильно.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. К летальному исходу может привести употребление ореха кешью в сыром виде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Healthline.

Грецкий орех, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco
Ядреное богатство Молдовы: на орехах страна может хорошо заработать

Такое действие обусловлено наличием в необработанных орехах маслянистого токсина урушиола. Это ядовитое вещество может вызвать аллергический контактный дерматит, от которого на коже выступают зудящие бугорки или пятна, пишет агентство.

Если же у человека есть непереносимость урушиола, то даже небольшая доза токсина может стать причиной трагедии.

В Кишиневе продают очищенные орехи: они – крайне опасны - видео>>>

Однако кешью из своего рациона нутрициологи исключать не рекомендуют. Обработанный орех богат мононенасыщенными жирами, витаминами, минералами и антиоксидантами. После тщательной очистки кешью уже не содержит опасных веществ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Красивая и здоровая жизнь (50)

По теме

Досталось на орехи: засуха в Молдове навредила урожаю фундука


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Валентин Гафт в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек на сцене театра Современник.
Фото - "Фанатик сцены": памяти Валентина Гафта
Елочные игрушки в масках
Видео – Игрушечный маскарад: необычные шары на новогоднюю елку
Как менялась ситуация с Covid19 в странах Ближнего зарубежья с 26.11.2020 по 10.12.2020.
Антирекорды по COVID-19 в странах бывшего СССР

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться