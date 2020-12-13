Смертельно опасен сырым: о каком орехе речь

Эксперты в области питания предупреждают, что один из популярных орехов таит в себе серьезную опасность, если употреблять его в пищу неправильно.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. К летальному исходу может привести употребление ореха кешью в сыром виде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Healthline.

Такое действие обусловлено наличием в необработанных орехах маслянистого токсина урушиола. Это ядовитое вещество может вызвать аллергический контактный дерматит, от которого на коже выступают зудящие бугорки или пятна, пишет агентство.

Если же у человека есть непереносимость урушиола, то даже небольшая доза токсина может стать причиной трагедии.

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Однако кешью из своего рациона нутрициологи исключать не рекомендуют. Обработанный орех богат мононенасыщенными жирами, витаминами, минералами и антиоксидантами. После тщательной очистки кешью уже не содержит опасных веществ.

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