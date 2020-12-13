Ушел из жизни "голос Кремля" Евгений Хорошевцев

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Главный голос всех торжественных мероприятий в Кремле, ученик самого Юрия Левитана, диктор Евгений Хорошевцев скончался в воскресенье на 77-м году жизни, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Евгения Хорошевцева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Евгений Александрович был народным артистом России, "голосом Кремля", именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", — отметил он.

О том, что перед кончиной диктор серьезно болел, рассказала прессе его коллега Анна Шатилова. По ее воспоминаниям, Хорошевцев "очень хорошо чувствовал бой Кремлёвских часов", что было крайне важно, поскольку начинать речь следовало строго с их окончанием.

"Голос необыкновенный, самые важные события поручались ему объявлять. Владел прекрасно русским языком, у него были ученики. Он был голосом президента Владимира Владимировича Путина. Мы с ним много работали на Красной площади... Его голос до мурашек волновал. Но вообще он в жизни был хулиганистым очень-очень... Он обладал необыкновенным, волнующим, торжественным голосом. Печально очень", - рассказала Анна Шатилова, выразив соболезнования семье и близким коллеги.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что МГД готова поддержать установку памятной таблички Евгению Хорошевцеву, если такое предложение поступит.

"Евгений был потрясающим, талантливым человеком. Конечно, если будет обращение об установке памятной таблички, то мы поддержим его. Его голос в наше российское время очень узнаваем, он внес большой вклад в наше отечественное искусство", - сказал он.

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