Глава Минздрава РФ – о лечении перенесших COVID-19 хронических больных

Министр здравоохранения России рассказал о некоторой специфике коронавируса нового типа, характерной для тех, кто перенес заболевание в тяжелой форме.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Переболевшие COVID-19 пациенты с хроническими заболеваниями в целом требуют медицинского наблюдения, иногда нужна корректировка лекарственной терапии. Слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко цитирует РИА Новости.

"Конечно, поражение легочной ткани - это особенно тяжелые поражения легочной ткани, в целом пациенты, имеющие хронические неинфекционные заболевания, особенно получающие длительную лекарственную терапию, требуют наблюдения медицинского персонала и, конечно же, той поддерживающей терапии, которую они получали", - сказал глава Минздрава в фильме Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на канале "Россия 1".

Он уточнил: возможно, в ряде ситуаций требуется корректировка лекарственной терапии, которую пациент принимал по своему основному заболеванию.

"В период реабилитации мы видим, что именно коррекция свойств крови является важным этапом в поддерживающей терапии", - подчеркнул Мурашко.

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Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса нового типа.

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