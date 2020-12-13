Минобороны РФ сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев. Всего в места прежнего проживания вернулся 38 341 человек, сообщает агентство.

Также за сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в Степанакерте. Очищены восемь гектаров территории, семь километров дорог, в том числе улица Маршала Баграмяна в Степанакерте, и 50 зданий, обнаружен и вывезен для уничтожения 51 неразорвавшийся боеприпас.

Кроме того, российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте Айгестан оказана амбулаторная помощь 23 местным жителям, в том числе двум детям.

Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. До первой декады ноября предпринимались безуспешные попытки остановить кровопролитие. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении – Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян – подписали совместное заявление, которое предусматривало полное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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