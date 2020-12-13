18:59 13 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.92
  • USD17.30
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

© Sputnik / Maksim Blinov
Общество
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/02/32728349.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201213/32877619/Minoborony-RF-soobschilo-o-soblyudenii-rezhima-prekrascheniya-ognya-v-Karabakhe.html

Согласно информации, предоставленной оборонным ведомством, режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Блокпост российских миротворческих сил в Лачинском коридоре
© Sputnik / Maksim Blinov
Оборонное ведомство РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Российским миротворческим контингентом обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев. Всего в места прежнего проживания вернулся 38 341 человек, сообщает агентство.

Также за сутки проведена инженерная разведка и разминирование местности в Степанакерте. Очищены восемь гектаров территории, семь километров дорог, в том числе улица Маршала Баграмяна в Степанакерте, и 50 зданий, обнаружен и вывезен для уничтожения 51 неразорвавшийся боеприпас.

Кроме того, российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте Айгестан оказана амбулаторная помощь 23 местным жителям, в том числе двум детям.

Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. До первой декады ноября предпринимались безуспешные попытки остановить кровопролитие. В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении – Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян – подписали совместное заявление, которое предусматривало полное прекращение военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Валентин Гафт в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна Игра в джин в постановке Галины Волчек на сцене театра Современник.
Фото - "Фанатик сцены": памяти Валентина Гафта
Елочные игрушки в масках
Видео – Игрушечный маскарад: необычные шары на новогоднюю елку
Как менялась ситуация с Covid19 в странах Ближнего зарубежья с 26.11.2020 по 10.12.2020.
Антирекорды по COVID-19 в странах бывшего СССР

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться