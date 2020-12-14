Насколько эффективны разные защитные маски: ответ специалистов

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Разные типы защитных средств кардинально отличаются друг от друга степенью эффективности, пишет Eurekalert. Так, наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 – 98%.

Лучшие результаты показывают медицинские изделия — в зависимости от типа фиксации процедурные маски защищают от вируса на 38,5–80%. Лучше всего поверх маски натянуть нейлоновый чулок (80% защиты) или закрепить ее с помощью канцелярских резинок (78%). При этом эффективность резко возрастает с 38% до 60%, если максимально прижать изделие к лицу, скрепив ушные петли. Неплохой результат показывают хирургические маски с завязками — 71,4% защиты, пишет РИА Новости.

Из бытовых масок самыми эффективными оказались двуслойные нейлоновые маски: в зависимости от наличия нетканой вставки, они обеспечивают от 74 до 79% защиты. Хлопковые банданы показали более скромный результат — около 50%, маски из полиэстера — почти 40%, балаклавы из того же материала — 38%. Маски из нетканого полипропилена показали результат в 28,6%, а трехслойные хлопковые — всего 26,5%.

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