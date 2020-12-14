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Полицейские машины на улицах Нью-Йорка. Архивное фото

Пока все спали: стрельба в Нью-Йорке, сгоревший автобус и метеоры

© AP Photo / Frank Franklin II
Общество
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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу около церкви в Нью-Йорке и был ранен полицией. Как сообщает New York Post, инцидент произошел около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления, оно проходило на ступенях храма, который закрыт из-за коронавируса.

По информации американских СМИ, полиция прибыла в ответ на сообщение о мужчине с двумя единицами огнестрельного оружия. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, те начали стрелять в ответ. Нападавший был ранен и доставлен в больницу. 

Позже в нью-йоркской полиции сообщили, что он скончался. Ведется расследование, на месте происшествия сейчас находятся десятки полицейских автомобилей и усиленных нарядов полиции, в том числе вооруженных автоматическим оружием. Место происшествия оцеплено. Сообщается, что правоохранители не пострадали.

В сумке, предположительно принадлежавшей стрелку, обнаружили банку с бензином, ножи и Библию. Об этом заявил журналистам шеф полиции города Дермот Ши. 

"Обнаружена сумка, которая, как мы полагаем, принадлежит подозреваемому. В этой сумке была полная банка бензина, веревка, проволока, множество ножей, Библия", - сказал он.


По словам шефа полиции, мотивы стрелка пока не ясны. Как рассказали свидетели, мужчина просил убить его. Дермот Ши сообщил, что личность погибшего установлена: у него богатое криминальное прошлое.

В Москве сгорел автобус

Возгорание произошло у гостиницы "Космос" в воскресенье вечером в районе ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
По его словам, сообщение о происшествии поступило в 21.51.

"Происходило возгорание автобуса на площади 15 квадратных метров. В 22.01 пожар ликвидирован", – сказал собеседник агентства.

По счастливой случайности, на момент пожара людей в автобусе не было, никто не пострадал.

Метеорный поток Геминиды достиг пика 

В ночь на 14 декабря в небе наблюдалось яркое зрелище – метеорный поток Геминиды достиг своего пика. Однако увидеть это астрономическое шоу удалось не всем.

Астероид, архивное фото
© CC BY 2.0 / Hubble ESA / Artist's view of watery asteroid in white dwarf star system GD 61
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"Геминиды, один из самых мощных ежегодных потоков, по численности иногда даже превосходят Персеиды августовские. Но следует учитывать, что погодные условия играют очень важную роль. И при неблагоприятных условиях для наблюдений – пасмурном небе, облачном, яркой Луне, осадках - получить полное представление, и вообще, увидеть это явление очень сложно, практически невозможно", – рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Метеорный поток Геминиды действует с 7 по 17 декабря, поэтому наблюдать его можно не только в день пика, но и чуть позже. 

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