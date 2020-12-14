Пока все спали: стрельба в Нью-Йорке, сгоревший автобус и метеоры

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КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу около церкви в Нью-Йорке и был ранен полицией. Как сообщает New York Post, инцидент произошел около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления, оно проходило на ступенях храма, который закрыт из-за коронавируса.

По информации американских СМИ, полиция прибыла в ответ на сообщение о мужчине с двумя единицами огнестрельного оружия. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, те начали стрелять в ответ. Нападавший был ранен и доставлен в больницу.

Позже в нью-йоркской полиции сообщили, что он скончался. Ведется расследование, на месте происшествия сейчас находятся десятки полицейских автомобилей и усиленных нарядов полиции, в том числе вооруженных автоматическим оружием. Место происшествия оцеплено. Сообщается, что правоохранители не пострадали.

В сумке, предположительно принадлежавшей стрелку, обнаружили банку с бензином, ножи и Библию. Об этом заявил журналистам шеф полиции города Дермот Ши.

"Обнаружена сумка, которая, как мы полагаем, принадлежит подозреваемому. В этой сумке была полная банка бензина, веревка, проволока, множество ножей, Библия", - сказал он.

В Москве сгорел автобус

По словам шефа полиции, мотивы стрелка пока не ясны. Как рассказали свидетели, мужчина просил убить его. Дермот Ши сообщил, что личность погибшего установлена: у него богатое криминальное прошлое.

Возгорание произошло у гостиницы "Космос" в воскресенье вечером в районе ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

По его словам, сообщение о происшествии поступило в 21.51.

"Происходило возгорание автобуса на площади 15 квадратных метров. В 22.01 пожар ликвидирован", – сказал собеседник агентства.

По счастливой случайности, на момент пожара людей в автобусе не было, никто не пострадал.

Метеорный поток Геминиды достиг пика

В ночь на 14 декабря в небе наблюдалось яркое зрелище – метеорный поток Геминиды достиг своего пика. Однако увидеть это астрономическое шоу удалось не всем.

"Геминиды, один из самых мощных ежегодных потоков, по численности иногда даже превосходят Персеиды августовские. Но следует учитывать, что погодные условия играют очень важную роль. И при неблагоприятных условиях для наблюдений – пасмурном небе, облачном, яркой Луне, осадках - получить полное представление, и вообще, увидеть это явление очень сложно, практически невозможно", – рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Метеорный поток Геминиды действует с 7 по 17 декабря, поэтому наблюдать его можно не только в день пика, но и чуть позже.

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