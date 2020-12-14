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Эксперт: ни один из регионов России не находится в "тяжелой" зоне по COVID-19

© Sputnik / Alexey Maishev
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (118)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201214/32881599/ekspert-ni-odin-iz-regionov-russia-ne-nakhoditsya-v-tyazheloy-zone-po-covid-19.html

В российском Центре экономических исследований оценили ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране. Согласно результатам исследования, ни в одном регионе России тревожной обстановки нет.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Специалист по статистике и моделированию российского Центра экономических исследований Агаси Тавадян дал свою оценку ситуации по COVID-19, сложившейся в стране.

Тавадян дает экспертную оценку согласно данным официальной статистики, на основании которых была составлена карта регионов России по распространенности коронавирусной инфекции.

На карте все регионы страны были распределены по четырем группам, в зависимости от динамики распространения COVID-19: в "зеленых" показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), в "светло-желтых" — 0,9—1,0 (стабильный), в "оранжевых" — 1,0—1,1 (удовлетворительный), в "светло-красных" — 1,1—1,2 (отрицательный – неудовлетворительный); в "темно-красных" — больше 1,2 (тяжелый).

Значение индекса распространения меньше единицы говорит о том, что распространение затухает, если больше – усиливается, сообщает РИА Новости.

"Основная часть регионов уже находится на плато. Можно ожидать, что показатели по смертности ощутимо упадут. К Новому году ситуация будет улучшаться и, вероятно, так будет до марта 2021 года", — сказал Тавадян.

Эксперт также подчеркнул, что любая эпидемия имеет долгий период затухания, поэтому не стоит ожидать, что сразу после начала массовой вакцинации показатели заболеваемости и смертности упадут: исторические примеры показывают, что после пика пандемии следует очень медленный спад заболеваемости.

"Уже есть четыре темно-зеленых региона, то есть региона с выраженным затуханием заболевания – Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай. В стабильной светло-зеленой зоне находятся 23 региона. Удовлетворительное состояние распространения пандемии в 55 регионах. Остаются в светло-красной зоне три региона: Дагестан, Крым, Брянская область. Уже нет ни одного региона в тяжелой ситуации", — заявил Тавадян.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 14 декабря общее число заболевших коронавирусом на планете превысило 72,2 миллиона человек. От вызванных заболеванием осложнений скончались 1 613 260 пациентов. "Лидерами" по количеству инфицированных по-прежнему остаются США (более 16 миллионов случаев заражения), Индия (более 9 миллионов) и Бразилия (более 6 миллионов). Россия — на 4 месте (более 2 миллионов случаев).

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (118)

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