Ограничения на въезд для туристов продлены в Финляндии

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Резкий рост числа случаев коронавируса во многих странах обусловил решение Финляндии не открывать свои границы как минимум до 12 января 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Кабинет министров Финляндии распространил заявление, в котором отмечается: несмотря на то, что количество новых случаев заболевания в Финляндии стало расти осенью "после спокойной летней ситуации", разрыв между эпидемиологической ситуацией в ней и других странах в последнее время резко увеличился. "Таким образом, ослабление ограничений не оправдано", – считают власти.

Речь в первую очередь идет о въезде путешественников из стран Шенгенского соглашения, ЕС и Великобритании.

Сейчас ограничения на внешнее приграничное движение со странами, не входящими в Шенгенскую зону, сняты лишь для семи государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В "зеленом" списке – Австралия, Япония, Руанда, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия.

Для попадания в "зеленый список" Финляндии заболеваемость в стране отправления не должна превышать 25 случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Ситуация с коронавирусом повлияла и на зимнюю "загрузку" финского Санта-Клауса, резиденция которого находится в Рованиеми в Лапландии. Он прекратил все международные визиты и изменил условия приема посетителей.

© Sputnik / Aleksander Galperin Финский Йоулупукки в Выборгском районе Ленинградской области

В этом году Санта не позволит даже детям сесть к себе на колени: он держится на расстоянии и разговаривает с ними через пластиковую перегородку. Единственное отступление от привычных антиковидных правил — это маска: на его большой белой бороде ее нет.

Если в 2019 году деревню Санта-Клауса зимой посетили более полумиллиона гостей, то в этом году там ждут лишь 35 тысяч внутренних туристов.

По подсчетам финских экспертов, потери туристической отрасли Рованиеми в зимнем сезоне превысят 700 миллионов евро по сравнению с предыдущей зимой.

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