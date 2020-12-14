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Туристы неподалеку от шведского замка Олавенлинна в городе Савонлинна, Финляндия

Ограничения на въезд для туристов продлены в Финляндии

© Sputnik / Alexei Danichev
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (116)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201214/32882369/ogranicheniya-na-vezd-dlya-turistov-prodleny-v-finland.html

Статистика инфицирования коронавирусом нового типа растет во многих странах Европы, поэтому власти идут на ужесточение карантинных мер.

КИШИНЕВ, 14 дек – Sputnik. Резкий рост числа случаев коронавируса во многих странах обусловил решение Финляндии не открывать свои границы как минимум до 12 января 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

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© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Кабинет министров Финляндии распространил заявление, в котором отмечается: несмотря на то, что количество новых случаев заболевания в Финляндии стало расти осенью "после спокойной летней ситуации", разрыв между эпидемиологической ситуацией в ней и других странах в последнее время резко увеличился. "Таким образом, ослабление ограничений не оправдано", – считают власти.

Речь в первую очередь идет о въезде путешественников из стран Шенгенского соглашения, ЕС и Великобритании.

Сейчас ограничения на внешнее приграничное движение со странами, не входящими в Шенгенскую зону, сняты лишь для семи государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой. В "зеленом" списке – Австралия, Япония, Руанда, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и Новая Зеландия.

Для попадания в "зеленый список" Финляндии заболеваемость в стране отправления не должна превышать 25 случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Ситуация с коронавирусом повлияла и на зимнюю "загрузку" финского Санта-Клауса, резиденция которого находится в Рованиеми в Лапландии. Он прекратил все международные визиты и изменил условия приема посетителей.

© Sputnik / Aleksander Galperin
Финский Йоулупукки в Выборгском районе Ленинградской области

В этом году Санта не позволит даже детям сесть к себе на колени: он держится на расстоянии и разговаривает с ними через пластиковую перегородку. Единственное отступление от привычных антиковидных правил — это маска: на его большой белой бороде ее нет.

Если в 2019 году деревню Санта-Клауса зимой посетили более полумиллиона гостей, то в этом году там ждут лишь 35 тысяч внутренних туристов.
По подсчетам финских экспертов, потери туристической отрасли Рованиеми в зимнем сезоне превысят 700 миллионов евро по сравнению с предыдущей зимой.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (116)

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