Прощание с Валентином Гафтом пройдет 15 декабря

Народного артиста РСФСР, любимца миллионов зрителей всех возрастов, похоронят рядом с Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с могилами актеров Сергея Юрского и Алексея Булдакова, информирует РИА Новости.

Прощание с артистом пройдет 15 декабря в театре "Современник" на основной сцене театра. "Проститься с легендарным артистом, поэтом и современниковцем можно будет с 10.00 до 12.00", - отмечается в сообщении родного для Гафта театра "Современник" .

Администрация театра также попросила всех, кто придет на панихиду, "не забывать о мерах безопасности и приходить на церемонию прощания в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию".

Актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт скончался в субботу на 86-м году жизни.

Артист окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступал на сцене "Современника".

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Валентин Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.

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