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Иммунизация.

Вакцина от коронавируса: уже в наличии во всех регионах России

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (116)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201214/32884232/vaktsina-ot-koronavirusa-uzhe-poluchena-vo-vsekh-regionakh-russia.html

Теперь иммунизация может начаться в стране повсеместно, исходя из предпосылки, что это тот путь, по которому надо идти, чтобы прервать череду распространения заболевания.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о выполнении поручения президента страны и доставки партий препаратаов для масштабной вакцинации во все регионы страны.

Ампула с вакциной Спутник V. Архивное фото.
© Sputnik / Viktor Tolochko
В России утверждены нормы по перевозке и хранению вакцины "Спутник V"

"Хочу сказать, что поручение президента выполнено... Партии (вакцины - ред.) для масштабной вакцинации доставлены сегодня во все регионы России", - сказал министр на социальном онлайн-форуме партии "Единая Россия".

По словам Мурашко, вакцинация — это тот путь, по которому надо идти, чтобы прервать череду распространения коронавируса нового типа.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (116)

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