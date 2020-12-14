Вакцина от коронавируса: уже в наличии во всех регионах России

Теперь иммунизация может начаться в стране повсеместно, исходя из предпосылки, что это тот путь, по которому надо идти, чтобы прервать череду распространения заболевания.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о выполнении поручения президента страны и доставки партий препаратаов для масштабной вакцинации во все регионы страны.

"Хочу сказать, что поручение президента выполнено... Партии (вакцины - ред.) для масштабной вакцинации доставлены сегодня во все регионы России", - сказал министр на социальном онлайн-форуме партии "Единая Россия".

По словам Мурашко, вакцинация — это тот путь, по которому надо идти, чтобы прервать череду распространения коронавируса нового типа.

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