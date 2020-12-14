Главный Дед Мороз России заявил, что не может заразиться коронавирусом

Несмотря на то, что сам сказочный персонаж не может "подхватить" никакой вирус, а, следовательно, и заразить никого не может, тем не менее защитную маску и перчатки он всегда носит с собой в кармане шубы.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Главный Дед Мороз России прибыл в Москву из Великого Устюга и рассказал на пресс-конференции о том, как проходят его встречи с детьми, какие меры предосторожности должны соблюдаться в условиях пандемии.

"Во-первых, друзья мои, должен вам признаться, что заразиться я не могу. Ну вот получается, что не могу я заразиться никаким вирусом, никакой болезнью, и заразить других не могу. Но маска всегда со мной в кармане шубы", — отметил Дед Мороз.

В нынешних обстоятельствах главный волшебный дед, как стало ясно, отказываться от соблюдения общепринятых правил и норм не намерен. Даже в условиях пандемии коронавируса ему приходится много ездить на встречи с малышами, однако общение проходит обязательно на социальной дистанции.

"Если я приезжаю, например, в детский дом или на какую-то встречу с ребятами и вижу на входе надпись, что вход без маски и перчаток запрещен, я достаю маску, надеваю и захожу в этот детский дом. Уже дальше на сцене, когда общаюсь с детьми, там социальная дистанция, там расстояния, маску можно снять… Если я не буду это соблюдать, то как же я объясню детям, почему нужно носить маску? Поэтому маски со мной, перчатки со мной ", — рассказал Дед Мороз.

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