Ученые определили группу людей, способную дольше всех заражать коронавирусом

Люди с выраженным подавленным иммунитетом после инфицирования коронавирусом могут быть заразны дольше остальных.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Американские ученые опубликовали в журнале New England Journal of Medicine результаты исследования, утверждающие, что определяющим фактором в длительности возможного заражения COVID-19 играет подавленный иммунитет (иммуносупрессия).

Исследователи изучили образцы, забранные у 20 пациентов, заболевших COVID-19, у которых был выявлен ослабленный иммунитет. Из испытуемых у 11 человек инфекция протекала в тяжелой форме, 15 из них получали активное лечение или химиотерапию, сообщает РИА Новости.

В течение 78 дней ученые последовательно делали тесты на обнаружение вирусной РНК в анализах, при этом жизнеспособный вирус обнаружили в десяти из 14 образцов. Также контрольные образцы биоматериала из носоглотки поместили в культуры клеток. В них вирусу удалось вырасти после восьмого, 17-го, 25-го, 26-го и 61-го дня от начала заболевания.

По словам ученых, у пациентов с иммуносупрессией даже после процедуры клеточной терапии жизнеспособный коронавирус может обнаруживаться как минимум в течение двух месяцев. Исходя из этого, ученые предлагают усилить меры предосторожности при общении с пациентами с ослабленным иммунитетом.

К таким категориям пациентов можно отнести онкобольных, людей с ВИЧ-инфекцией и иммунодефицитами. Исследователи не исключают, что в дальнейшем может выясниться, что инфекция остается длительное время жизнеспособной также у тех, у кого иммунитет ослаблен из-за стресса, неправильного питания и наследственных факторов.

По официальным данным Минздрава России, человек, перенесший коронавирус, может заражать других в течение десяти, либо 20 дней после появления первых симптомов. При этом длительность выделения вируса зависит от тяжести заболевания.

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