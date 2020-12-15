13:25 15 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.98
  • USD17.26
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Тест на COVID-19

Ученые определили группу людей, способную дольше всех заражать коронавирусом

© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (123)
128 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201215/32883866/uchenye-opredelili-gruppu-lyudey-sposobnuyu-dolshe-vsekh-zarazhat-koronavirus.html

Люди с выраженным подавленным иммунитетом после инфицирования коронавирусом могут быть заразны дольше остальных.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Американские ученые опубликовали в журнале New England Journal of Medicine результаты исследования, утверждающие, что определяющим фактором в длительности возможного заражения COVID-19 играет подавленный иммунитет (иммуносупрессия).

Медик показывает образцы мазка на COVID-19. Архивное фото
© AFP 2020 / JACK GUEZ
Популяционный иммунитет к коронавирусу: что показывает исследование

Исследователи изучили образцы, забранные у 20 пациентов, заболевших COVID-19, у которых был выявлен ослабленный иммунитет. Из испытуемых у 11 человек инфекция протекала в тяжелой форме, 15 из них получали активное лечение или химиотерапию, сообщает РИА Новости.

В течение 78 дней ученые последовательно делали тесты на обнаружение вирусной РНК в анализах, при этом жизнеспособный вирус обнаружили в десяти из 14 образцов. Также контрольные образцы биоматериала из носоглотки поместили в культуры клеток. В них вирусу удалось вырасти после восьмого, 17-го, 25-го, 26-го и 61-го дня от начала заболевания.

По словам ученых, у пациентов с иммуносупрессией даже после процедуры клеточной терапии жизнеспособный коронавирус может обнаруживаться как минимум в течение двух месяцев. Исходя из этого, ученые предлагают усилить меры предосторожности при общении с пациентами с ослабленным иммунитетом. 

Госпиталь COVID-19
© Sputnik / Илья Питалев
Названо самое массовое последствие коронавируса

К таким категориям пациентов можно отнести онкобольных, людей с ВИЧ-инфекцией и иммунодефицитами. Исследователи не исключают, что в дальнейшем может выясниться, что инфекция остается длительное время жизнеспособной также у тех, у кого иммунитет ослаблен из-за стресса, неправильного питания и наследственных факторов.

По официальным данным Минздрава России, человек, перенесший коронавирус, может заражать других в течение десяти, либо 20 дней после появления первых симптомов. При этом длительность выделения вируса зависит от тяжести заболевания.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (123)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Протесты, праздники и космос: самые яркие фото недели 5 – 11 декабря
Провокации не прокатят. Как российские миротворцы следят за режимом прекращения огня в Карабахе.
Как российские миротворцы следят за режимом прекращения огня в Карабахе
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться