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Люди в масках зимой. Архивное фото

Врач объяснил, как правильно носить защитную маску зимой

© Sputnik / Kiril Kallinikov
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (120)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201215/32890173/vrach-rasskazal-kak-pravilno-nosit-zaschitnuyu-masku-zimoy.html

Специалист рассказал, как нужно носить защитную маску в холодное время года и как часто зимой ее нужно менять.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Холодный климат диктует свои правила ношения защитных масок, ведь при низких температурах они быстрее намокают. Опасно ли это для здоровья и какие именно маски подойдут для использования зимой рассказал в эфире радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

Покупатель в магазине масок в Токио
© REUTERS / Issei Kato
Насколько эффективны разные защитные маски: ответ специалистов

Независимо от того, какую защитную маску вы носите – одноразовую медицинскую, многоразовую или респиратор – все эти маски подходят для использования в холодное время года.

Однако следует помнить, что респираторы с клапаном подходят только тем, кто не может быть источником инфекции, то есть уже переболел или привился от коронавируса.

"Дело в том, что воздух, выходящий из клапана, не фильтруется, и изначально такие респираторы задумывались для здоровых людей. Если вы носите маску с клапаном и при этом не знаете свой статус – переболели, есть ли антитела, вы подвергаете опасности окружающих", – пояснил Водовозов.

Он также напомнил, что зимой часто люди носят маски как защитное средство от холода, а не от вирусов и микробов. В этом году эти две функции масок можно попробовать совместить. Главное правило – менять маску нужно чаще, чем в теплое время года, чтобы она хорошо выполняла свою главную функцию – защищала от заражения.

"Если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее нужно менять независимо от того, медицинская она или многоразовая. Зимой это становится более актуальным: наш выдох становится гораздо теплее, чем окружающая среда, может в том числе наледь образовываться, своеобразные сосульки. Нужно чаще менять маску, если она выходит из строя", – сказал врач.

Водовозов также отметил, что зимой может быть очень удобна маска-платок, которая закрывает также и шею. В целом же, производители масок сейчас очень быстро переориентировались на изготовление специальных элементов гардероба, предназначенных для того, чтобы ношение масок стало более удобным.

В продаже появилась одежда, где предусмотрены специальные застежки, чтобы прикреплять маску. То есть даже одежда становится противопандемийной, заключил врач.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (120)


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