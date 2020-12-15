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Флакон с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак

Названы сроки окончания пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (123)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201215/32894628/nazvany-sroki-okonchaniya-postregistratsionnykh-ispytaniy-vaktsiny-sputnik-v.html

Директор российского центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с журналистами сообщил, когда можно ожидать результатов оценки эффективности первой в мире вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Согласно протоколу, пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" завершатся в мае, но результаты по эффективности могут быть уже в январе. Об этом РИА Новости сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Медицинский работник проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V
© Sputnik / Viktor Tolochko
Вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна - результат экспертизы

"Если по протоколу, то в мае, так как полгода наблюдение должно идти после того, как будет привит последний доброволец. А если посмотреть на эти результаты по отчету, который мы будем подавать после того, как подведем черту под вакцинацией без полугодового потом наблюдения, то это может быть и январь месяц", – сказал Гинцбург.

В понедельник стало известно, что вакцина "Спутник V" показывает эффективность свыше 90%. В НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи заявили, что эти цифры могут вырасти.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (123)

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