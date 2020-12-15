Солнечное затмение над Южной Америкой: кадры с российского спутника

Российский гидрометеорологический спутник заснял из космоса одно из самых масштабных астрономических явлений на планете.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" заснял из космоса, как происходило солнечное затмение над Южной Америкой. Информацию для прессы сообщил "Роскосмос".

14 декабря состоялось #СолнечноеЗатмение, которое можно было наблюдать с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого, в южной части Атлантического океанов и... из космоса! ☀️🌑



🛰️ Спутник #ЭлектроЛ № 2 запечатлел лунную тень на поверхности Земли — https://t.co/mrHUTV6eaR pic.twitter.com/P03IDZKx4L — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 15, 2020

​"С помощью гидрометеорологического геостационарного спутника дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" номер 2 специалисты оператора космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации "Роскосмос" зарегистрировали лунную тень на поверхности Земли во время солнечного затмения", - говорится в сообщении.

Небесное явление наблюдалось с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого и в южной части Атлантического океанов 14 декабря.

Спутник "Электро-Л" под номером 2 был выведен на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) в 2015 году и в настоящее время работает в точке стояния 14,5 градуса западной долготы над Атлантическим океаном.

Полное солнечное затмение 14 декабря могли видеть жители Аргентины и Чили. Максимальная фаза проходила с 19.00 до 19.25 по московскому времени, полная фаза продлилась 130 минут.

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