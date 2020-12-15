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Частичное солнечное затмение в Индии, архивное фото.

Солнечное затмение над Южной Америкой: кадры с российского спутника

© CC BY-SA 2.0 / Auro Kumar Sahoo / 11.10_moon
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201215/32895913/solnechnoe-zatmenie-nad-south-america-kadry-russian-sputnika.html

Российский гидрометеорологический спутник заснял из космоса одно из самых масштабных астрономических явлений на планете.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" заснял из космоса, как происходило солнечное затмение над Южной Америкой. Информацию для прессы сообщил "Роскосмос".

​"С помощью гидрометеорологического геостационарного спутника дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" номер 2 специалисты оператора космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации "Роскосмос" зарегистрировали лунную тень на поверхности Земли во время солнечного затмения", - говорится в сообщении.

Небесное явление наблюдалось с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого и в южной части Атлантического океанов 14 декабря.

Спутник "Электро-Л" под номером 2 был выведен на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) в 2015 году и в настоящее время работает в точке стояния 14,5 градуса западной долготы над Атлантическим океаном.

Полное солнечное затмение 14 декабря могли видеть жители Аргентины и Чили.  Максимальная фаза проходила с 19.00 до 19.25 по московскому времени, полная фаза продлилась 130 минут. 

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