Фото — Открытие палеонтогов: "гламурный" динозавр с гривой и иглами-крыльями

Водился этот ящер на территории современной Бразилии и по размеру был не больше нашей домашней курицы.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид динозавров, отличающийся самым необычным внешним видом, из когда-либо описанных учеными. Густая длинная меховая грива у него сочеталась с двумя парами пластин, выступающих из плеч. Результаты исследования опубликованы в журнале Cretaceous Research.

Ученые из Государственного музея естественной истории в Карлсруэ в Германии, разбирая коллекцию окаменелостей, обнаружили образец из известняковых отложений на северо-востоке Бразилии с останками неизвестного вида динозавров. По размеру он был не больше современной курицы.

Изучив с помощью рентгеновских методов скрытые в камне части окаменелости, исследователи смогли изучить особенности внутренних органов, а также элементы прекрасно сохранившегося внешнего покрова животного.

"Что особенно необычно в этом зверьке, так это наличие двух очень длинных, вероятно, жестких пластин, выступающих от его плеч, которые, вероятно, использовались, чтобы привлечь внимание партнера, при соперничестве или для отпугивания врага", — отметил один из авторов исследования Дэвид Мартилл (David Martill), профессор Портсмутского университета в Великобритании.

Также по хорошо сохранившимся отпечаткам исследователи определили, что спину животного покрывала грива из длинного меха. Ничего подобного ученые никогда не встречали в летописи окаменелостей.

​Авторы назвали новый вид Ubirajara jubatus, что в переводе с языка коренного бразильского народа тупи значит "повелитель копья". Такое имя ему было дано за копьевидные плечевые отростки.

Ученые считают, что маленький динозавр Ubirajara jubatus с его шипами из кератина занимает промежуточное положение между настоящими динозаврами и птицами.

Ubirajara jubatus жил около 110 миллионов лет назад, в аптском веке мелового периода, и тесно связан морфологически с европейским юрским динозавром Compsognathus. Это первый динозавр нептичьего происхождения с сохранившимся внешним покровом, обнаруженный на территории древнего суперконтинента Гондвана.

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