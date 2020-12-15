Мероприятия, посвященные годовщине освобождения Освенцима, пройдут онлайн

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Руководство музея-мемориала "Аушвиц-Биркенау" сообщило о том, что нынешнем году отмечать день освобождения Освенцима придется в виртуальном пространстве, сообщает РИА Новости.
"27 января 2021 года мы будем отмечать 76-ю годовщину освобождения немецкого нацистского концлагеря Аушвиц. В связи с пандемией коронавируса празднование будет проходить не на территории мемориального места, а исключительно в интернет-пространстве", — говорится в сообщении.
Главной темой предстоящих мероприятий, посвященных 76-й годовщине освобождения концлагеря станет судьба детей в Освенциме, гибель которых, по словам директора музея Освенцима Петра Цивиньского, "невозможно оправдать ни идеологией, ни расчетами, ни политикой".
"В Освенциме было убито более 200 тысяч детей. Никогда мир взрослых, так часто несправедливый и жестокий, не проявлял столько своей бессердечности, своего зла. В этом году годовщину освобождения мы хотим посвятить всем самым молодым жертвам лагеря", – подчеркнул Цивиньский.
"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. В течение 1941-1945 годов в Освенциме погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи.
Лагерь был освобожден Красной армией 27 января 1945 года в рамках Висло-Одерской операции силами Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, включенный в 1979 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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