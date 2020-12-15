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Центральные ворота бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау

Мероприятия, посвященные годовщине освобождения Освенцима, пройдут онлайн

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (479)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201215/32904629/meropriyatiya-posvyaschennye-godovschine-osvobozhdeniya-auschwitz-birkenau-proydut-online.html

Главной темой акции памяти на этот раз руководство музея объявило судьбу 200 тысяч погибших в Освенциме детей.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Руководство музея-мемориала "Аушвиц-Биркенау" сообщило о том, что нынешнем году отмечать день освобождения Освенцима придется в виртуальном пространстве, сообщает РИА Новости.

"27 января 2021 года мы будем отмечать 76-ю годовщину освобождения немецкого нацистского концлагеря Аушвиц. В связи с пандемией коронавируса празднование будет проходить не на территории мемориального места, а исключительно в интернет-пространстве", — говорится в сообщении.

Главной темой предстоящих мероприятий, посвященных 76-й годовщине освобождения концлагеря станет судьба детей в Освенциме, гибель которых, по словам директора музея Освенцима Петра Цивиньского, "невозможно оправдать ни идеологией, ни расчетами, ни политикой".

© Sputnik / Fishman
Дети в концлагере Освенцим.

"В Освенциме было убито более 200 тысяч детей. Никогда мир взрослых, так часто несправедливый и жестокий, не проявлял столько своей бессердечности, своего зла. В этом году годовщину освобождения мы хотим посвятить всем самым молодым жертвам лагеря", – подчеркнул Цивиньский.

Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
© Sputnik
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Почетное покровительство мемориальным мероприятиям окажет президент Польши Анджей Дуда.

"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. В течение 1941-1945 годов в Освенциме погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи.

Лагерь был освобожден Красной армией 27 января 1945 года в рамках Висло-Одерской операции силами Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей, включенный в 1979 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Тема:
Наследники великой Победы (479)

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