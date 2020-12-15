22:50 15 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.98
  • USD17.26
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Медицинский работник готовится ввести вакцину от коронавируса.

Амбициозная цель ВОЗ на 2021-й год: получить два миллиарда вакцин от COVID-19

© AFP 2020 / CARLOS OSORIO
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (127)
12 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0f/32897988.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20201215/32906826/ambitsioznaya-tsel-who-na-2021-y-god-poluchit-dva-milliarda-vaktsin-ot-covid-19.html

Пока неизвестно, какой из препаратов окажется наиболее безопасным и эффективным, но то, что сегодня они производятся на трех разных основах, вселяет уверенность в превышении ранее называвшегося количества ожидаемых доз.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает к концу 2021 года получить 2 миллиарда вакцин от COVID-19, заявил на брифинге старший советник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард, руководитель работы Акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT).

"На данный момент мы работаем над тем, чтобы концу 2021 году получить 2 миллиарда вакцин. Возможно, больше, и надеемся, что раньше", — сказал он.

Лавров заявил о попытках западных стран начать гонку вакцин
© Ruptly
Видео - Глава МИД РФ заявил о попытках западных стран начать гонку вакцин
По его словам, пока неизвестно, какая из вакцин окажется наиболее безопасной и эффективной. Однако тот факт, что сегодня вакцины производятся на трех разных основах, указывает на то, что их количество в итоге может оказать больше, чем планировалось ранее.

"Есть свет в конце тоннеля. Используя вакцины, мы сможем создать защитный иммунитет от COVID-19. И особенно важно то, что мы можем сделать это с помощью вакцин на трех различных платформах. Это означает, что мы сможем получить больше продукта, чем мы рассчитывали. Но это долгий процесс", — добавил он.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (127)

По теме

Додон на саммите ЕАЭС: Молдова рассчитывает на российскую вакцину от COVID-19
Эксперт объяснил негативное отношение Запада к вакцине "Спутник V"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Избранный президент США Джо Байден с женой во время встречи со сторонниками.
Представляем нового президента США: "Меня зовут Джо. Джо Байден" — фото
Протест аграриев в одном видео: от стычек с полицией до перекрытого движения/
Протест аграриев в одном видео: от стычек с полицией до перекрытия площади
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах.
Рейтинг зарплат в Молдове и в соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться