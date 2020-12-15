Амбициозная цель ВОЗ на 2021-й год: получить два миллиарда вакцин от COVID-19

Пока неизвестно, какой из препаратов окажется наиболее безопасным и эффективным, но то, что сегодня они производятся на трех разных основах, вселяет уверенность в превышении ранее называвшегося количества ожидаемых доз.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает к концу 2021 года получить 2 миллиарда вакцин от COVID-19, заявил на брифинге старший советник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард, руководитель работы Акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT).

"На данный момент мы работаем над тем, чтобы концу 2021 году получить 2 миллиарда вакцин. Возможно, больше, и надеемся, что раньше", — сказал он.

По его словам, пока неизвестно, какая из вакцин окажется наиболее безопасной и эффективной. Однако тот факт, что сегодня вакцины производятся на трех разных основах, указывает на то, что их количество в итоге может оказать больше, чем планировалось ранее.

"Есть свет в конце тоннеля. Используя вакцины, мы сможем создать защитный иммунитет от COVID-19. И особенно важно то, что мы можем сделать это с помощью вакцин на трех различных платформах. Это означает, что мы сможем получить больше продукта, чем мы рассчитывали. Но это долгий процесс", — добавил он.

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