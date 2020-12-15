Проекты "России сегодня" победили в двух номинациях престижного конкурса

В этом году премии вручались в 10-й раз. В связи с пандемией церемония объявления и награждения победителей прошла во вторник в формате видеоконференции.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Сразу два проекта медиагруппы "Россия сегодня" стали обладателями премий Eventiada IPRA Golden World Awards 2020. Всенародная онлайн-акция "Пожалуйста, дышите!" в поддержку медиков и волонтеров, ведущих борьбу за здоровье россиян в период пандемии COVID-19, победила в номинации "Лучший общественный проект", а VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец" — в категории "Лучший проект СМИ".

В этом году премии Eventiada IPRA Golden World Awards вручались в 10-й раз. В связи с пандемией церемония объявления и награждения победителей прошла во вторник в формате видеоконференции.

"2020 год стал переломным для всего человечества и знаковым для коммуникаций. На будущее мы видим два больших течения: дальнейшая цифровизация, в том числе с использованием ИИ, а с другой стороны, на этом фоне все большую важность будут приобретать человеческое общение и создание общественных ценностей", — отметил президент Eventiada IPRA GWA Алексей Сафронов.

Онлайн-акция "Пожалуйста, дышите!" является бессрочной и инициирована медиагруппой "Россия сегодня". Ее портал представляет собой базу фотографий и коротких историй со словами благодарности медикам и волонтерам, спасающим жизни людей по всей стране.

Акция "Пожалуйста, дышите!" — знак безмерной благодарности и сохраненная память о тех, кто работает на передовой борьбы с эпидемией коронавируса в России.

VR-проект "Неизвестный знаменосец" подготовлен к 75-летию Великой Победы совместно Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и РИА Новости при поддержке медиагруппы "Красный квадрат". VR-проект рассказывает о водружении над Рейхстагом флагов и знамен десятками штурмовых групп и бойцов-одиночек. "Неизвестный знаменосец" воссоздает события 30 апреля — 2 мая 1945 года. В первой сцене пользователь оказывается "в теле" одного из бойцов Красной армии, его задача — установить Знамя Победы. Во второй рассказывается история 12 красных стягов, взвившихся над поверженной столицей Третьего рейха. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы.

Озвучивали "Неизвестного знаменосца" популярные российские артисты Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко. Также в записи принял участие телеведущий, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Международная премия Eventiada IPRA GWA является крупнейшей коммуникационной наградой в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии. Учредители премии — коммуникационная группа "Орта" и Международная ассоциация по связям с общественностью IPRA. С 2020 года Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке целей устойчивого развития ООН.

"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".

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