Начаты поставки "Спутника V" для масштабной вакцинации от коронавируса

Вакцина "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами препарата являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Российская биотехнологическая компания Biocad начинает поставки вакцины "Спутник V" от коронавируса для проведения масштабной вакцинации в РФ, пишет РИА Новости.

"Биотехнологическая компания Biocad начала поставлять вакцину от COVID-19 в Центр имени Гамалеи для масштабной вакцинации от коронавируса в стране", - говорится в сообщении компании.

Президент России Владимир Путин в начале декабря поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь обеспечив прививками группы риска.

Российский Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами препарата являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

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В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований "Спутник V" в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины поступили от более чем 50 стран. Для поставок на зарубежные рынки она будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

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